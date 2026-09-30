Grasshopper Manufacture torna indipendente da NetEase Games

Grasshopper Manufacture , lo studio tra gli altri dei No More Heroes e del recente Romeo is a Dead Man , tornerà a essere indipendente a partire dall'1 ottobre 2026, dopo il periodo trascorso sotto NetEase Games . L'annuncio è stato dato direttamente dalla società, che ha spiegato di aver raggiunto la decisione dopo una serie di discussioni con l'ex società madre.

Di nuovo soli

Il ritorno all'indipendenza arriva dopo la pubblicazione, avvenuta lo scorso febbraio, del già citato Romeo Is A Dead Man, ultimo progetto dello studio, e a pochi mesi dalla celebrazione del 28° anniversario di Grasshopper Manufacture. Nel comunicato, il CEO e fondatore Goichi "Suda51" Suda ha ringraziato i giocatori e tutte le persone coinvolte nello sviluppo del gioco, sottolineando il riscontro ricevuto dal titolo.

Un momento di Romeo is a Dead Man

Secondo Suda, una volta concluso il lavoro su Romeo Is A Dead Man, all'interno dello studio è maturata la volontà di affrontare una nuova fase e proporre una maggiore varietà di giochi. Da qui la scelta di tornare a operare come sviluppatore indipendente.

La separazione da NetEase viene descritta come il risultato di un confronto approfondito tra le due società. Grasshopper Manufacture sottolinea di voler mantenere i rapporti costruiti durante la collaborazione e non esclude future occasioni di lavoro insieme. "Continuiamo ad avere a cuore lo straordinario rapporto che le nostre aziende hanno costruito e ci auguriamo di poter collaborare nuovamente quando se ne presenterà l'opportunità", ha dichiarato lo studio.

Grasshopper Manufacture afferma inoltre di aver acquisito una maggiore esperienza nella pubblicazione autonoma dei propri giochi, tale che le permetterà di valutare diverse possibilità per la distribuzione dei futuri progetti. Indipendentemente dal modello di pubblicazione scelto, lo studio promette di continuare a puntare su produzioni caratterizzate dall'identità creativa che lo contraddistingue.

"Rimaniamo impegnati a creare titoli unici che offrano l'esperienza "NO GAME NO LIFE" che ci si aspetta da Grasshopper Manufacture, con il nostro stile distintivo e una qualità ulteriormente migliorata", ha aggiunto Suda.

La società guarda ora ai prossimi anni e verso il 30° anniversario, previsto nel 2028. Le procedure relative alla transizione sono ancora in corso e comprendono anche modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione, non comunicate.

Fondata nel 1998, Grasshopper Manufacture ha sviluppato più di 25 giochi principalmente per console sotto la guida di Suda51.