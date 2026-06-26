L'aggiornamento 1.5.000 di Romeo Is A Dead Man introduce una collaborazione con Hotline Miami

Le novità

Una delle aggiunte di maggior rilievo è la funzione Cambio Costume. I giocatori che avranno completato la campagna principale e salvato i propri progressi avranno la possibilità di modificare l'abbigliamento del protagonista, Romeo. L'operazione potrà essere effettuata all'interno della stanza del personaggio sull'astronave. L'abbigliamento selezionato sarà poi visibile sia durante le normali sessioni di gioco sia all'interno di alcune sequenze di intermezzo.

Il guardaroba messo a disposizione conta un totale di dieci costumi. Sfruttando la partnership con Hotline Miami, tra le opzioni selezionabili sono stati inclusi gli abiti ispirati ai personaggi di Jacket e Biker. Oltre ai vestiti, i giocatori potranno far alternare a Romeo tre diverse maschere.

L'aggiornamento si occupa anche di ampliare gli strumenti a disposizione dell'utente con l'inserimento di una Modalità Foto, accessibile direttamente dal menu di pausa durante le sezioni tridimensionali. Lo strumento permette di scattare screenshot offrendo diversi parametri regolabili per la composizione dell'immagine, tra cui la gestione dell'angolazione della telecamera, la correzione del colore, la profondità di campo e l'applicazione di cornici artistiche.

L'annuncio ufficiale si chiude con un breve messaggio del team di sviluppo rivolto alla community di giocatori: "Speriamo che continuiate a divertirvi e a supportare Romeo Is A Dead Man". Se vi interessa saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione.