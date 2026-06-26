La Torre di Sauron direttamente a casa tua con il set LEGO da più di 5.000 pezzi in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, il set LEGO de Il Signore degli Anelli della Torre di Sauron è in offerta su Amazon per l'ultimo giorno di Prime Days: l'offerta prevede uno sconto attivo del 13% per un costo totale e finale di 397,99€ . Può essere acquistato anche a rate. Fai tuo questo set direttamente tramite questo link , oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il set LEGO della Torre di Sauron de Il Signore degli Anelli (10333) permette agli appassionati di ricreare una delle fortezze più iconiche e oscure della Terra di Mezzo: Barad-dûr, la gigantesca dimora di Sauron. Questo modello da collezione riproduce con grande attenzione ai dettagli l'imponente torre LEGO in mattoncini, completata dal celebre Occhio di Sauron .

Ulteriori dettagli sul set

Il set è composto da ben 5.471 pezzi e include 10 minifigure LEGO ispirate ai personaggi della saga cinematografica, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam, Gollum e Gothmog. Ogni personaggio aggiunge valore alla costruzione, permettendo di ricreare alcune delle scene più memorabili dell'universo creato da J.R.R. Tolkien.

La struttura modulare della torre è suddivisa in quattro sezioni ricche di dettagli, con ambientazioni interne come la sala del trono, la fucina delle armi e la prigione. Il modello presenta inoltre funzioni speciali, tra cui il cancello nero automatizzato e l'Occhio di Sauron illuminabile, che rende la fortezza ancora più scenografica.