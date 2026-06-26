La Torre di Sauron direttamente a casa tua con il set LEGO da più di 5.000 pezzi in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, il set LEGO de Il Signore degli Anelli della Torre di Sauron è in offerta su Amazon per l'ultimo giorno di Prime Days: l'offerta prevede uno sconto attivo del 13% per un costo totale e finale di 397,99€. Può essere acquistato anche a rate. Fai tuo questo set direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il set LEGO della Torre di Sauron de Il Signore degli Anelli (10333) permette agli appassionati di ricreare una delle fortezze più iconiche e oscure della Terra di Mezzo: Barad-dûr, la gigantesca dimora di Sauron. Questo modello da collezione riproduce con grande attenzione ai dettagli l'imponente torre LEGO in mattoncini, completata dal celebre Occhio di Sauron.
Ulteriori dettagli sul set
Il set è composto da ben 5.471 pezzi e include 10 minifigure LEGO ispirate ai personaggi della saga cinematografica, tra cui Sauron, la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam, Gollum e Gothmog. Ogni personaggio aggiunge valore alla costruzione, permettendo di ricreare alcune delle scene più memorabili dell'universo creato da J.R.R. Tolkien.
La struttura modulare della torre è suddivisa in quattro sezioni ricche di dettagli, con ambientazioni interne come la sala del trono, la fucina delle armi e la prigione. Il modello presenta inoltre funzioni speciali, tra cui il cancello nero automatizzato e l'Occhio di Sauron illuminabile, che rende la fortezza ancora più scenografica.
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