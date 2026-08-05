Applica il coupon dedicato e risparmia sull'acquisto del Controller Pro per Nintendo Switch 2 ufficiale

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una nuova tornata di offerte e promozioni che coinvolge anche il Controller Pro ufficiale per Nintendo Switch 2: tramite il codice ITAFF6 è possibile ottenere uno sconto di 6€ per un costo finale di 56,50€. Accedi alla pagina dedicata e acquista il prodotto direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 6 e il 10 agosto.

Questo gamepad è progettato per offrire un'esperienza di gioco più completa, precisa e versatile, integrando nuove funzioni pensate per migliorare il controllo durante le sessioni su console. Il controller include il nuovo pulsante C dedicato a GameChat, che permette di accedere rapidamente alle funzioni di comunicazione in qualsiasi momento.