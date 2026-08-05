Applica il coupon dedicato e risparmia sull'acquisto del Controller Pro per Nintendo Switch 2 ufficiale

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una nuova tornata di offerte e promozioni che coinvolge anche il Controller Pro ufficiale per Nintendo Switch 2: tramite il codice ITAFF6 è possibile ottenere uno sconto di 6€ per un costo finale di 56,50€. Accedi alla pagina dedicata e acquista il prodotto direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 6 e il 10 agosto.
Questo gamepad è progettato per offrire un'esperienza di gioco più completa, precisa e versatile, integrando nuove funzioni pensate per migliorare il controllo durante le sessioni su console. Il controller include il nuovo pulsante C dedicato a GameChat, che permette di accedere rapidamente alle funzioni di comunicazione in qualsiasi momento.
Ulteriori dettagli sul controller
Tra le caratteristiche principali troviamo la tecnologia HD Rumble 2, che offre una vibrazione più avanzata e dettagliata, capace di restituire feedback più realistici durante le diverse situazioni di gioco. Il dispositivo dispone inoltre dei controlli di movimento, utili per una gestione più naturale dei titoli compatibili, e del supporto alle funzionalità amiibo integrate, che consentono di utilizzare le statuette compatibili direttamente con la console.
Il controller presenta anche un pulsante di acquisizione per catturare immagini e momenti delle proprie partite in modo immediato. I due pulsanti posteriori GL e GR possono essere personalizzati e associati liberamente a qualsiasi comando scelto dal giocatore. Presente anche un jack audio da 3,5 mm.