Approfitta subito dell'offerta: Kindle Unlimited costa 0,99 € per 2 mesi

Ami leggere ma non vuoi sottoscrivere un abbonamento a Kindle Unlimited? Potrai accedere a milioni di eBook a soli 0,99 € per ben due mesi invece di 19,98 €. Ti consigliamo però di approfittarne subito: l'offerta è disponibile solo per un periodo limitato. Se sei interessato, puoi sfruttare la promo andando su questo link o attraverso il box qui sotto. I vantaggi di Kindle Unlimited sono diversi e potrai recuperare una serie di romanzi imperdibili, a partire dal genere fantasy alle opzioni più nerd dedicate a giocatori e non solo. Di seguito troverai tutti i dettagli, così potrai decidere come procedere.
Una promozione imperdibile
Approfittare di questa promozione significa accedere a un catalogo ricchissimo di eBook senza spendere molti soldi e per ben due mesi. Troverai innumerevoli opzioni in base al tuo genere preferito, dalla saga di Percy Jackson, se ami i fantasy, a Harry Potter.
Troverai anche i fumetti di Paul Tobin legati all'universo di The Witcher o il LitRPG Dungeon Crawler Carl, se cerchi un'esperienza più interattiva, con meccaniche tipiche dei giochi di ruolo. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per dedicarti alla lettura in modo quasi gratuito e valutare se in futuro sottoscrivere un abbonamento a prezzo pieno. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.