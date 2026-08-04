Con una rara mossa, Arctic trasferisce agli utenti i risarcimenti dei dazi USA con sconti e promozioni

Come abbiamo visto, le aziende in USA stanno ricevendo dei rimborsi sui soldi pagati per i dazi doganali giudicati illegittimi dalla Corte Suprema , cosa che in linea di massima sta favorendo esclusivamente le aziende e non i consumatori finali.

Sconti, promozioni e iniziative per la community

In questa situazione, la scelta di Arctic appare decisamente rara e lodevole: "Sono anch'io un consumatore e mi rendo conto della situazione", ha riferito Magnus Huber, il CEO di Arctic, in un video messaggio su YouTube.

In questo, il capo della compagnia specializzata in sistemi di dissipazione e raffreddamento degli hardware PC conferma la volontà di trasferire ai consumatori il denaro ricevuto come rimborso per l'erronea applicazione delle tasse doganali, secondo la decisione della Corte Suprema USA.

Questo avverrà attraverso una speciale iniziativa di "vendita promozionale", verosimilmente con abbassamenti di prezzi ma anche iniziative dedicate alla community, donazioni e supporto tecnico per gi utenti.

L'iniziativa si riferisce al mercato nord americano, dunque riguarda gli utenti americani, ma è comunque interessante da rilevare, anche perché risulta essere decisamente rara. Proprio nei giorni scorsi, per esempio, era emerso che Nintendo non si sente obbligata a restituire ai consumatori i rimborsi sui dazi USA.

"Anziché limitarsi ad adeguare solo i prodotti specifici che hanno subito un aumento di prezzo, ogni dollaro recuperato viene reimmesso sul mercato attraverso riduzioni generalizzate dei prezzi al dettaglio, mantenendo così la nostra promessa alla comunità degli assemblatori di PC", ha riferito Arctic.

"Questa iniziativa rimarrà in vigore fino a quando ogni singolo dollaro ricevuto da Arctic grazie al rimborso dei dazi non sarà stato restituito ai nostri clienti".