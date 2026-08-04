The Walking Dead: Streets of Survival ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2

Trailmark Games e Odaclick Game Studio hanno annunciato la data di uscita di The Walking Dead: Streets of Survival. Il beat 'em up ispirato alla serie televisiva debutterà il 18 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam.

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite e dai dettagli sulle edizioni disponibili al preordine, che trovate qui sotto.