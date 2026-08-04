0

The Walking Dead: Streets of Survival ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2

The Walking Dead: Streets of Survival arriverà il 18 settembre su tutte le principali piattaforme, con nuove sequenze di gameplay e dettagli sulle edizioni disponibili già in preordine.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/08/2026
The Walking Dead: Street of Survival

Trailmark Games e Odaclick Game Studio hanno annunciato la data di uscita di The Walking Dead: Streets of Survival. Il beat 'em up ispirato alla serie televisiva debutterà il 18 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam.

L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite e dai dettagli sulle edizioni disponibili al preordine, che trovate qui sotto.

Preordini attivi da ora

I preordini del gioco sono disponibili nelle seguenti edizioni:

Standard Edition (19,99 €)

  • Una copia del gioco
  • DLC preordine "Golden Survival Pack" - equipaggiamento dorato per i combattimenti più duri

Deluxe Edition (29,99 €)

  • Una copia del gioco
  • DLC "Arcade Apocalypse Pack"
  • Due skin arma: Tactical Magnum e skin misteriosa sbloccabile
  • Skin personaggio: Civic Republic Military Rick
  • Modalità Walker Pit - combattimento survival senza fine
  • Modalità "Hell on Earth" - difficoltà hardcore senza checkpoint
  • Colonna sonora digitale
  • DLC preordine "Golden Survival Pack" - equipaggiamento dorato per i combattimenti più duri
Da The Walking Dead a Dispatch, com'è cambiato il nostro modo di giocare a puntate Da The Walking Dead a Dispatch, com'è cambiato il nostro modo di giocare a puntate

The Walking Dead: Streets of Survival mette i giocatori nei panni di alcune delle figure più amate della serie, tra cui Rick Grimes e Michonne, chiamati a farsi strada attraverso orde di walker, avamposti dei Salvatori e altre minacce ispirate ai momenti più intensi dello show televisivo.

Il sistema di combattimento punta su combo dinamiche, armi simbolo dei protagonisti - dalla magnum di Rick alla katana di Michonne, passando per la balestra di Daryl - e finisher spettacolari. Non mancano scontri con boss celebri dell'universo di The Walking Dead, come Winslow e il Well Walker, oltre a battaglie multi‑fase contro Negan e Simon.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Walking Dead: Streets of Survival ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2