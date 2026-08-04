The Walking Dead: Streets of Survival ha una data di uscita su PS5, Xbox, Nintendo Switch e Switch 2

Trailmark Games e Odaclick Game Studio hanno annunciato la data di uscita di The Walking Dead: Streets of Survival. Il beat 'em up ispirato alla serie televisiva debutterà il 18 settembre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC tramite Steam.
L'annuncio è accompagnato da un nuovo trailer con sequenze di gameplay inedite e dai dettagli sulle edizioni disponibili al preordine, che trovate qui sotto.
Preordini attivi da ora
I preordini del gioco sono disponibili nelle seguenti edizioni:
Standard Edition (19,99 €)
- Una copia del gioco
- DLC preordine "Golden Survival Pack" - equipaggiamento dorato per i combattimenti più duri
Deluxe Edition (29,99 €)
- Una copia del gioco
- DLC "Arcade Apocalypse Pack"
- Due skin arma: Tactical Magnum e skin misteriosa sbloccabile
- Skin personaggio: Civic Republic Military Rick
- Modalità Walker Pit - combattimento survival senza fine
- Modalità "Hell on Earth" - difficoltà hardcore senza checkpoint
- Colonna sonora digitale
- DLC preordine "Golden Survival Pack" - equipaggiamento dorato per i combattimenti più duri
The Walking Dead: Streets of Survival mette i giocatori nei panni di alcune delle figure più amate della serie, tra cui Rick Grimes e Michonne, chiamati a farsi strada attraverso orde di walker, avamposti dei Salvatori e altre minacce ispirate ai momenti più intensi dello show televisivo.
Il sistema di combattimento punta su combo dinamiche, armi simbolo dei protagonisti - dalla magnum di Rick alla katana di Michonne, passando per la balestra di Daryl - e finisher spettacolari. Non mancano scontri con boss celebri dell'universo di The Walking Dead, come Winslow e il Well Walker, oltre a battaglie multi‑fase contro Negan e Simon.