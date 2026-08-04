Crimson Moon ha una data d'uscita ufficiale: l'action RPG gotico si mostra in un nuovo trailer

Crimson Moon sarà disponibile il primo settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S in due diverse edizioni, la Standard con solo una copia del gioco al prezzo di 19,99$ e la Deluxe Edition che, al prezzo di 29,99$, propone una copia del gioco, contenuti aggiuntivi ed espansioni post-lancio e i pacchetti scaricabili "Cerimonial Armor Set" e "Axe of the Gods".

Il team ProbablyMonsters ha annunciato la data di uscita ufficiale di Crimson Moon , il suo interessante action RPG ad ambientazione "gotica", attraverso un nuovo trailer che mostra qualcosa del gioco fra combattimenti, ambientazioni e progressione del protagonista.

Un mezzo angelo alquanto violento

Annunciato allo State of Play dello scorso febbraio, il gioco si presenta come un action RPG incentrato soprattutto sui combattimenti, caratterizzato da un'ambientazione che mischia elementi sovrannaturali a un fantasy alquanto oscuro.

Il protagonista è un Nephilim, un ibrido metà uomo e metà angelo, forgiato per difendere l'umanità dalle forze infernali utilizzando poteri sovrannaturali e armi devastanti, impegnato in particolare nella riconquista della città caduta di Gildenarch.

Crimson Moon mette in scena combattimenti decisamente violenti, che pongono di fronte a sfide di notevole entità, soprattutto quando ci si trova di fronte ai boss, fino ad arrivare ai leggendari "Dead Gods", con la possibilità di affrontare il gioco da soli o in modalità cooperativa a due giocatori.

Il protagonista si evolve e ottiene via via nuove armature e armi che consentono di incrementare il suo potere distruttivo, ma è anche in grado di liberare i propri poteri sovrannaturali attraverso la trasformazione angelica, che ne modifica le caratteristiche.

Essendo un rogue-lite, ogni partita termina con la morte del protagonista ma consente di ottenere dei progressi che tornano utili per proseguire sempre più avanti.