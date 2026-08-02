GTA V è stato fatto girare su iPhone 17 Pro grazie a un emulatore

Qualcuno ha fatto girare GTA V su iPhone 17 Pro Max grazie a un emulatore, utilizzando una copia della versione Xbox 360 del titolo di Rockstar Games e dandola in pasto allo XeniOS Xbox 360 Emulator.

Com'è andata? Be', già il fatto che il gioco funzioni sull'ultimo modello dello smartphone Apple costituisce di per sé un risultato tecnico interessante, ma l'esecuzione non nativa ha comportato un inevitabile e sostanziale impatto sulle prestazioni.

Praticamente ciò che l'utente ha ottenuto è stata un'esperienza che si muoveva a circa 20 frame al secondo, calando però in maniera importante durante le situazioni più impegnative e toccando anche i 12 fotogrammi, con tutto ciò che ne consegue.

È risultata limitata anche la qualità visiva, dato che il gioco viene eseguito sull'emulatore alla risoluzione di 720p, quella appunto della versione Xbox 360, risultando però notevolmente inferiore alle capacità dello schermo di iPhone 17 Pro Max.