L'upgrade di GTA 5 diventa gratuito per gli utenti PS4 e Xbox One

Rockstar Games ha deciso di rendere gratuito l'upgrade di GTA 5, passando dalla vecchia generazione di console a quella attuale. Inoltre, ha svelato che la nuova rapina "The Kortz Center Heist" di GTA Online sarà disponibile da luglio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Ci saranno eventi speciali per ottenere ricompense extra, sconti e "tesori rari ed esclusivi" tramite il programma Fine Art Collector. Inoltre, ci sarà uno sconto di 2 milioni di GTA$ sulle proprietà di Prix Luxury Real Estate per i membri di GTA+ e un 40% di bonus su tutte le carte Shark per tutti i giocatori.