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L'upgrade di GTA 5 diventa gratuito per gli utenti PS4 e Xbox One

Rockstar Games ha annunciato che l'upgrade di GTA 5 da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X|S è diventato gratuito per tutti i giocatori su console.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/06/2026
Un protagonista di GTA 5
Grand Theft Auto V (GTA 5)
Grand Theft Auto V (GTA 5)
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Rockstar Games ha deciso di rendere gratuito l'upgrade di GTA 5, passando dalla vecchia generazione di console a quella attuale. Inoltre, ha svelato che la nuova rapina "The Kortz Center Heist" di GTA Online sarà disponibile da luglio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Ci saranno eventi speciali per ottenere ricompense extra, sconti e "tesori rari ed esclusivi" tramite il programma Fine Art Collector. Inoltre, ci sarà uno sconto di 2 milioni di GTA$ sulle proprietà di Prix Luxury Real Estate per i membri di GTA+ e un 40% di bonus su tutte le carte Shark per tutti i giocatori.

L'upgrade di GTA 5 diventa gratuito

A partire da domani, 18 giugno 2026, coloro che possiedono una qualsiasi versione PS4 o la versione digitale per Xbox One di Grand Theft Auto V potranno effettuare l'aggiornamento alle versioni PS5 o Xbox Series X|S senza costi aggiuntivi.

GTAV e GTA Online su PS5 e Xbox Series X|S presentano "notevoli miglioramenti tecnici, una facile migrazione dei progressi della modalità Storia e dell'Online, e nuove funzionalità", come viene spiegato da Rockstar Games tramite il sito ufficiale, che includono i veicoli ad alte prestazioni e i potenziamenti dell'Officina speciale di Hao, le ricompense per i Progressi della carriera e "molto altro ancora".

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Se giocate su PC, potete passare dalla versione Legacy a quella Enhanced gratuitamente e sfruttare anche le funzionalità esclusive per PC, come l'ambient occlusion e la global illumination ray-traced. Inoltre, i membri di GTA+ possono accedere alla modalità Storia di GTA 5 (oltre che a GTA Online) come parte della libreria di giochi dell'abbonamento.

Segnaliamo infine che le ciclopiche vendite potenziali di GTA 6 spingono il titolo Take-Two, che ritorna ai livelli dello scorso maggio.

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