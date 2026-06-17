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Gears of War: E-Day è stato mostrato con un drammatico trailer allo State of Unreal

Durante lo State of Unreal 2026 è stato pubblicato un nuovo, drammatico trailer di Gears of War: E-Day che include parte di una sequenza cinematografica della campagna.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   17/06/2026
Uno dei personaggi di Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Durante lo State of Unreal 2026 è stato mostrato un nuovo, drammatico trailer di Gears of War: E-Day basato su di una sequenza cinematografica che troveremo all'interno della campagna dell'atteso prequel.

Il video mostra Marcus e Dom che fuggono a bordo di un Raven mentre vengono inseguiti da orde di Locuste: l'elicottero si alza rapidamente in volo per allontanarsi dalla zona di emersione e un soldato COG bersaglia i nemici con la mitragliatrice del velivolo per creare distanza.

Tuttavia fra i vari Reaver che affollano il cielo ce n'è uno che sfugge alle raffiche e non si capisce dove sia finito, se non negli istanti conquisivi della sequenza di intermezzo, che conferma l'impegno degli sviluppatori per consegnarci un capitolo di grande impatto anche emotivo.

Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest Xbox sarà alla Gamescom 2026 con una demo di Gears of War: E-Day e il FanFest

Peraltro è di pochi minuti fa la notizia che Gears of War: E-Day sarà presente alla Gamescom 2026 con una demo giocabile della campagna che consentirà ai visitatori dell'evento di provare in anteprima questa coinvolgente esperienza.

Fra fughe rocambolesche e gesti eroici

Sappiamo che la campagna di Gears of War: E-Day sarà la più lunga di sempre e le sequenze di questo nuovo trailer confermano la presenza di diverse fasi anche cronologiche della storia, visto che in precedenza Marcus lo avevamo ritrovato in abiti civili, prima del ritorno tra le fila dei COG.

Tornare ai protagonisti originali e alla trama che ha dato inizio alla saga rappresenta senza dubbio un elemento in grado di esercitare un grande fascino sugli appassionati di Gears of War, e speriamo che E-Day riesca a sfruttarne appieno il potenziale.

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