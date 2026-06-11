Gli sviluppatori di The Coalition hanno rivelato che la campagna di Gears of War: E-Day sarà la più lunga di sempre: avrà una durata di oltre quattordici ore, contro le dodici ore di Gears 5, le nove di Gears of War 4 e le circa dieci ore degli episodi precedenti.
Come già spiegato, si tratterà di una campagna dalla progressione lineare che tuttavia includerà alcuni scenari molto ampi e punterà a raccontare diversi retroscena legati alla Squadra Bravo, i cui componenti saranno tutti giocabili dall'inizio.
Non saremo limitati a Marcus Fenix, potremo controllare da subito anche gli altri personaggi e sperimentare la novità rappresentata dal salto, che verrà sfruttata dagli sviluppatori per aprire la strada verso nuovi percorsi di aggiramento durante i combattimenti.
Tornando alla questione della durata, The Coalition ha confermato che anche in Gears of War: E-Day sarà presente l'aspetto collezionistico rappresentato dalle COG Tag, le catenine che i soldati indossano ai fini dell'identificazione e che potremo cercare in giro per i livelli.
Un capitolo più grosso
Come abbiamo avuto modo di scrivere nel nostro speciale con tutto quello che sappiamo su Gears of War: E-Day, il prequel in arrivo il prossimo 6 ottobre su PC e Xbox Series X|S offrirà un'esperienza che non sembra discostarsi dai capitoli classici, ma che punta a essere migliore sotto tutti gli aspetti.
Dalla grafica alla narrazione, dal gameplay alla struttura, il gioco promette di coinvolgere gli appassionati della saga come mai accaduto in precedenza: ancora un po' di pazienza e scopriremo se le cose stanno davvero così.
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