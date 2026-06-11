Gli sviluppatori di The Coalition hanno rivelato che la campagna di Gears of War: E-Day sarà la più lunga di sempre: avrà una durata di oltre quattordici ore, contro le dodici ore di Gears 5, le nove di Gears of War 4 e le circa dieci ore degli episodi precedenti.

Come già spiegato, si tratterà di una campagna dalla progressione lineare che tuttavia includerà alcuni scenari molto ampi e punterà a raccontare diversi retroscena legati alla Squadra Bravo, i cui componenti saranno tutti giocabili dall'inizio.

Non saremo limitati a Marcus Fenix, potremo controllare da subito anche gli altri personaggi e sperimentare la novità rappresentata dal salto, che verrà sfruttata dagli sviluppatori per aprire la strada verso nuovi percorsi di aggiramento durante i combattimenti.

Tornando alla questione della durata, The Coalition ha confermato che anche in Gears of War: E-Day sarà presente l'aspetto collezionistico rappresentato dalle COG Tag, le catenine che i soldati indossano ai fini dell'identificazione e che potremo cercare in giro per i livelli.