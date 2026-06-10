Gears of War: E-Day non uscirà su PS5? Per Cliff Bleszinski è la scelta giusta

Nel corso di un'intervista Cliff Bleszinski, padre della serie Gears of War, ha accolto positivamente la scelta di non far uscire Gears of War: E-Day su PS5, rendendo l'atteso prequel un'esclusiva Xbox.

"Per quanto sia stato felice di vedere Microsoft abbracciare in passato l'approccio del 'più siamo, meglio è', penso che questo possa aver danneggiato la percezione del marchio da parte della sua fanbase più fedele e legata all'ecosistema Xbox", ha detto Bleszinski.

"Da quando Sharma è stata nominata, Xbox sta cercando costantemente di riconquistare il proprio pubblico storico e le esclusive console fanno parte di questa strategia. Gears of War: E-Day ha un aspetto fantastico e l'accoglienza è stata eccellente, quindi sembra che stiano riportando la nave nella giusta direzione."

Certo, al momento il ritorno alla strategia delle esclusive appare quantomeno frammentario e pare che Microsoft si stia muovendo "caso per caso", come accaduto proprio all'inizio dell'approccio che ha portato l'azienda verso la pubblicazione multipiattaforma.