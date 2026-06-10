Asha Sharma ha ammesso che gli affari di Xbox non vanno bene: se miglioreranno ci saranno più esclusive

La divisione Xbox sta attraversando una fase di profonda trasformazione, cercando di bilanciare il fatto che da un lato è uno dei maggiori editori di videogiochi a livello globale, dall'altro è un ecosistema hardware e di servizi che necessita di avere una sua identità forte per crescere. A fare chiarezza su questa complessa transizione è intervenuta Asha Sharma, delineando in modo trasparente la strategia a breve e lungo termine di Xbox, in un'intervista concessa a Fortune (minuto 9:42), dove ha parlato anche dello stato degli affari della divisione, non proprio florido.

Cose da migliorare

Commentando il posizionamento dell'azienda sul mercato, Sharma ha spiegato la necessità di una forte presenza multipiattaforma: "Guardate, credo che siamo il secondo publisher al mondo, e quando si ricopre questa posizione si vuole che i propri giochi siano ovunque. Si è più forti quando il mondo intero gioca con quello che fai".

Tuttavia, questa vocazione all'apertura deve fare i conti con le dinamiche intrinseche del mercato hardware e degli abbonamenti. L'ecosistema Xbox non può infatti prescindere da titoli esclusivi per attrarre e fidelizzare l'utenza. "Allo stesso tempo, stiamo diventando sempre più una piattaforma, ed è difficile trovare esempi di piattaforme là fuori che non abbiano servizi e contenuti esclusivi", ha proseguito Sharma, evidenziando il compromesso necessario tra le due anime dell'azienda.

Particolarmente indicativa è stata l'ammissione oggettiva riguardo all'attuale stato di salute della divisione, seguita dall'illustrazione dei piani per il rilancio. Xbox intende procedere per gradi, concentrando inizialmente le risorse su pochi titoli di grande richiamo per poi ampliare l'offerta in base ai risultati ottenuti.

"E quindi, per noi questo è un percorso," ha concluso Sharma. "Il nostro business non è particolarmente in salute, come avete fatto notare, e stiamo iniziando con l'introdurre una o due esclusive di richiamo; man mano che il business tornerà in salute, cercheremo di fare di più".

Le parole di Sharma confermano dunque che Xbox si trova nel mezzo di un riposizionamento strategico. L'abbandono parziale dell'esclusività totale in favore di pubblicazioni mirate su piattaforme concorrenti non comporterà la fine delle esclusive Microsoft, che verranno invece dosate e utilizzate come leva principale per stabilizzare e, in futuro, espandere nuovamente il proprio core business.