Stellar Blade arriva su Nintendo Switch 2 e gli utenti Xbox si sentono tagliati fuori

Shift Up ha annunciato che Stellar Blade arriverà su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026, confermando così la fine dell'esclusività PlayStation per il titolo, quantomeno sul fronte console. L'action con protagonista Eve era approdato su PC Windows l'anno scorso con risultati notevoli in termini di vendite. Ora, dopo l'annuncio di Stellar Blade 2: Blood Rain, lo studio sudcoreano allarga ulteriormente la base di giocatori, ma ha escluso ancora una volta Xbox.

Il caso Xbox

La conferma ufficiale della nuova conversione è stata data anche tramite i canali social dello studio, dove si può leggere: "Stellar Blade arriverà su Nintendo Switch 2 nel corso di quest'anno. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!".

In molti si aspettavano che questa strategia multipiattaforma includesse naturalmente anche Xbox, ma per il momento la console di casa Microsoft non sembra far parte dei piani. Si tratta di un'assenza che si fa notare, soprattutto considerando che giochi d'azione simili, come Nier: Automata o Devil May Cry V, tendono a fare molto bene su Xbox grazie a un'utenza storicamente incline a titoli dai toni più maturi (il gioco, ricordiamo, mette i giocatori nei panni di Eve, incaricata di riconquistare una Terra distrutta da una terrificante minaccia).

La decisione ha spinto numerosi fan di Xbox a mobilitarsi con richieste e lamentele sui profili social di Shift Up. Al momento, tuttavia, comprendere se Stellar Blade o il suo imminente sequel arriveranno mai sulle console Microsoft risulta difficile: le dinamiche legate alle conversioni sono solitamente coperte da rigidi accordi di non divulgazione e regolate da trattative contrattuali ad alto livello che raramente trapelano prima degli annunci ufficiali.