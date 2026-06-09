Stellar Blade è stato annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer di presentazione

Tra le sorprese del Nintendo Direct di oggi è stato annunciato il prossimo arrivo di Stellar Blade su Nintendo Switch 2, presentato con un trailer ma ancora senza una data di uscita precisa, al di là di un vago "2026".
Il trailer mostra alcune scene di gameplay dalla versione Nintendo Switch 2 di Stellar Blade, che sembra non aver subito grandi ridimensionamenti rispetto a quella PS5 e PC, portando uno degli action più apprezzati di questo periodo anche sulla console ibrida di Nintendo.
Rimaniamo in attesa della data di uscita ufficiale, ma intanto possiamo dunque segnare anche Stellar Blade fra i tanti giochi che raggiungono Nintendo Switch 2 nei prossimi mesi.
Una versione ibrida
Proprio a distanza di pochi giorni dall'annuncio di Stellar Blade: Blood Rain, il nuovo capitolo della serie in sviluppo presso ShiftUp, ecco dunque un'ulteriore notizia riguardante il franchise, con l'arrivo del capitolo precedente su Switch 2.
In effetti, da tempo lo studio coreano diceva di voler espandere il franchise su altre piattaforme, e intanto è arrivata la conferma della versione Nintendo Switch 2, cosa che apre la strada anche a una possibile versione Xbox.
Intanto vediamo il trailer di presentazione di Stellar Blade in questa nuova versione, con il gioco che potrebbe trovare un notevole pubblico potenziale anche sulla console Nintendo, a questo punto.
Il gioco dovrebbe arrivare su questa piattaforma nella sua versione completa, aggiornata con tutti gli update arrivati dopo il lancio originale.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.