Stellar Blade uscirà anche su Xbox? Finalmente Shift Up ha risposto

Stellar Blade uscirà anche su Xbox? Negli ultimi giorni le richieste dei possessori della console Microsoft si sono intensificate, visto anche l'annuncio di una versione per Nintendo Switch 2 e del sequel Stellar Blade: Blood Rain.

Al punto che Shift Up finalmente ha risposto: "Niente è impossibile, ci serve solo tempo", ha scritto il responsabile dell'area publishing, Edouard Akopcan, confermando dunque che la possibilità che lo spettacolare action approdi anche su Xbox esiste.

L'apertura di Akopcan in realtà potrebbe nascondere un progetto già in cantiere, specie considerando le tempistiche necessarie per questo tipo di produzioni: un'eventualità che si sposerebbe con il desiderio di rivalsa portato avanti da Asha Sharma e i suoi collaboratori.

In tal senso, un ipotetico debutto di Stellar Blade nel catalogo di Xbox Game Pass rappresenterebbe la conclusione perfetta per una storia che va avanti ormai da un po' e che ruota attorno al ben noto discorso sulla strategia delle esclusive di Sony.