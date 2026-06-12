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Stellar Blade uscirà anche su Xbox? Finalmente Shift Up ha risposto

Le richieste sempre più insistenti degli utenti per una versione Xbox di Stellar Blade hanno finalmente spinto Shift Up a rispondere: la conversione si farà?

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/06/2026
I personaggi di Stellar Blade
Stellar Blade
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Stellar Blade uscirà anche su Xbox? Negli ultimi giorni le richieste dei possessori della console Microsoft si sono intensificate, visto anche l'annuncio di una versione per Nintendo Switch 2 e del sequel Stellar Blade: Blood Rain.

Al punto che Shift Up finalmente ha risposto: "Niente è impossibile, ci serve solo tempo", ha scritto il responsabile dell'area publishing, Edouard Akopcan, confermando dunque che la possibilità che lo spettacolare action approdi anche su Xbox esiste.

L'apertura di Akopcan in realtà potrebbe nascondere un progetto già in cantiere, specie considerando le tempistiche necessarie per questo tipo di produzioni: un'eventualità che si sposerebbe con il desiderio di rivalsa portato avanti da Asha Sharma e i suoi collaboratori.

Stellar Blade è stato annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer di presentazione Stellar Blade è stato annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer di presentazione

In tal senso, un ipotetico debutto di Stellar Blade nel catalogo di Xbox Game Pass rappresenterebbe la conclusione perfetta per una storia che va avanti ormai da un po' e che ruota attorno al ben noto discorso sulla strategia delle esclusive di Sony.

Una saga dall'enorme potenziale

Come detto, nei giorni scorsi è stato annnunciato Stellar Blade: Blood Rain, che punta a espandere il mondo creato da Shift Up e a consolidare il grande valore di questa proprietà intellettuale, che all'esordio su PlayStation ha convinto tutti.

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È chiaro che laddove il primo Stellar Blade dovesse davvero approdare su Xbox si aprirebbero le porte anche per l'appena confermato sequel e per una collaborazione molto interessante con Microsoft.

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