Stellar Blade per Nintendo Switch 2 è stato classificato dall'ESRB: data di uscita vicina?

Considerando che Stellar Blade è stato annunciato su Nintendo Switch 2 con un trailer di presentazione all'inizio di giugno, ulteriori informazioni potrebbero arrivare a breve, e magari contenere la data di uscita.

Come sempre, la classificazione di per sé non comporta informazioni precise, ma solitamente questa avviene in prossimità quantomeno di una collocazione temporale del prodotto sul mercato, dunque potrebbe indicare che il gioco è quasi pronto e qualche annuncio sulla sua uscita potrebbe emergere a breve.

Stellar Blade è stato già confermato per Nintendo Switch 2 ma non ha ancora una data di uscita definita: la sua recente classificazione effettuata dall'ESRB tuttavia potrebbe indicare novità in arrivo in questo senso, con l'annuncio che potrebbe essere vicino, a questo punto.

Il tempo stringe per il lancio nel 2026

Il periodo di uscita di Stellar Blade sulla console Nintendo è fissato per un vago "2026", dunque il lancio dovrebbe avvenire in questa seconda metà dell'anno: trovandoci già a luglio inoltrato, non dovrebbe mancare molto a conoscere più precisamente la tempistica.



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Nel frattempo, l'annuncio del gioco su Switch 2 ha scatenato il malcontento degli utenti Xbox, che a questo punto sono gli unici a non poter giocare l'action di Shift Up, che è diventato un "quasi multipiattaforma" completo.

Tuttavia, di recente Shift Up ha risposto sulla questione, lasciando intendere che potrebbe volerci un po' di tempo, ma la conversione del gioco su Xbox Series X|S sembra tutt'altro che esclusa.

Sulle ali del successo del primo capitolo, il team ha annunciato Stellar Blade: Blood Rain con un trailer alla Summer Game Fest, che si presenta come un trailer notevolmente evoluto sul fronte tecnico, in attesa di conoscerlo meglio.