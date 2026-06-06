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Stellar Blade: Blood Rain annunciato con un trailer alla Summer Game Fest

Stellar Blade: Blood Rain è stato annunciato al Summer Game Fest con un trailer che introduce la nuova protagonista Evie. Il sequel proseguirà la storia del primo capitolo, ma senza un publisher Sony.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/06/2026
Evie, la protagonista di Stellar Blade: Blood Rain

Approfittando della vetrina del Summer Game Fest condotto da Geoff Keighley, è stato annunciato Stellar Blade: Blood Rain, un nuovo capitolo della serie firmata dallo studio sudcoreano Shift Up.

Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che offre una prima idea del setting e del gameplay, ancora una volta fortemente orientato all'azione, e introduce la nuova protagonista, Evie.

Sequenze spettacolari e qualche dettaglio

Secondo i primi dettagli condivisi dagli sviluppatori, Blood Rain è un sequel diretto che riprende la storia dopo gli eventi del primo Stellar Blade. Il filmato è stato catturato su PC, ma al momento lo studio non ha confermato le piattaforme di uscita.

Stellar Blade 2 verrà presentato quest'anno e non sarà pubblicato da PlayStation Stellar Blade 2 verrà presentato quest'anno e non sarà pubblicato da PlayStation

Un elemento significativo è l'assenza di Sony come publisher: il gioco sarà autopubblicato da Shift-Up e questo potrebbe aprire la strada a un lancio multipiattaforma fin dal primo giorno, e non più limitato a PS5. Allo stesso modo, non è stata indicata alcuna finestra di lancio, nemmeno approssimativa. L'auspicio è che Shift Up condivida presto nuovi dettagli sul progetto.

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