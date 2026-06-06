Stellar Blade: Blood Rain annunciato con un trailer alla Summer Game Fest

Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale, che offre una prima idea del setting e del gameplay, ancora una volta fortemente orientato all'azione, e introduce la nuova protagonista, Evie .

Sequenze spettacolari e qualche dettaglio

Secondo i primi dettagli condivisi dagli sviluppatori, Blood Rain è un sequel diretto che riprende la storia dopo gli eventi del primo Stellar Blade. Il filmato è stato catturato su PC, ma al momento lo studio non ha confermato le piattaforme di uscita.

Un elemento significativo è l'assenza di Sony come publisher: il gioco sarà autopubblicato da Shift-Up e questo potrebbe aprire la strada a un lancio multipiattaforma fin dal primo giorno, e non più limitato a PS5. Allo stesso modo, non è stata indicata alcuna finestra di lancio, nemmeno approssimativa. L'auspicio è che Shift Up condivida presto nuovi dettagli sul progetto.