Stellar Blade: Blood Rain includerà vestiti "ancora più attraenti" rispetto al primo capitolo

Stellar Blade è un gioco d'azione ad ambientazione sci-fi amato da molti, ma una delle caratteristiche che hanno fatto più chiacchierare è ovviamente la presenza di costumi per la protagonista che non sono propriamente coprenti. Ci sono anche vestiti meno espliciti o persino buffi (come il costume da orsacchiotto), ma alla fine quelli più estremi hanno ovviamente attirato più attenzione.

Le parole del CEO su Evie di Stellar Blade: Blood Rain

Come abbiamo potuto vedere tramite il trailer di presentazione, Stellar Blade: Blood Rain proporrà una nuova protagonista, Evie, più giovane, più bassa di Eve, ma dotata di una "personalità più forte" e pronta ad affrontare "battaglie molto più ardue".

Evie sarà anche più giovane, ma manterrà la sensualità di Eve e questo sarà ben visibile anche con gli outfit. Il CEO ha infatti affermato che i costumi "saranno ancora più attraenti: questo è tutto quello che possiamo dire". Chiaramente 'attraente' potrebbe assumere sfumature diverse a seconda del punto di vista, ma è molto probabile che il team voglia continuare con quanto fatto nel primo titolo.

Per il momento abbiamo visto molto poco di Evie, in termini di vestiario. La sua tuta da battaglia sci-fi mostrata nel trailer non era certo pensata per nascondere le sue forme, ma dovremo capire in che direzione andrà il gioco con future presentazioni.

Ricordiamo infine che Stellar Blade arriva su Nintendo Switch 2 e gli utenti Xbox si sentono tagliati fuori.