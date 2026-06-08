La protagonista di Stellar Blade: Blood Rain si farà apprezzare non soltanto per la sua bellezza

In un'intervista concessa a Famitsu, il director del gioco e CEO di Shift Up, Hyung-Tae Kim, ha spiegato che Evie è un membro di un'unità speciale impegnata a rintracciare i responsabili di un grave attentato terroristico che ha colpito la città. Anche il logo "CDDP" presente sul suo equipaggiamento riveste un ruolo importante nella trama, ma il suo significato non è stato svelato per evitare anticipazioni. Kim ha inoltre confermato che esiste un legame tra Evie ed Eve, protagonista del primo capitolo, senza però rivelarne la natura.

Come saprete, durante il Summer Game Fest Shift Up ha presentato Stellar Blade: Blood Rain , il sequel ufficiale di Stellar Blade , pubblicando un primo trailer che mostra un'ambientazione cyberpunk dalle atmosfere distopiche e introduce una nuova protagonista, Evie , destinata a raccogliere l'eredità di Eve.

Evie e Eve

Lo sviluppatore ha spiegato che uno degli obiettivi principali del team è rendere Evie un personaggio ancora più convincente della sua predecessora, andando oltre il semplice impatto estetico. "Naturalmente mi piace molto anche l'aspetto di Eve, ma invece di limitarci a creare un personaggio fisicamente attraente, con Evie ci stiamo concentrando sulla realizzazione di una protagonista che i giocatori possano davvero arrivare ad amare."

Per raggiungere questo risultato, Shift Up sta facendo tesoro dell'esperienza maturata con Goddess of Victory: NIKKE. Kim ha spiegato che il team ha osservato attentamente il modo in cui i giocatori instaurano un legame con i personaggi dello sparatutto live service, cercando di trasferire queste conoscenze nella costruzione della nuova protagonista.

Secondo quanto riportato, il successo di NIKKE è stato attribuito non solo al design dei personaggi, ma anche alla qualità della scrittura e della narrazione, elementi che favoriscono un coinvolgimento emotivo più profondo. L'intenzione di applicare questo approccio a Stellar Blade: Blood Rain potrebbe quindi tradursi in una protagonista più sfaccettata, dopo che lo stesso Kim aveva in passato riconosciuto alcuni limiti narrativi del primo episodio.

Lo sviluppo del sequel si trova comunque ancora nelle fasi iniziali, motivo per cui non è stata annunciata una finestra di lancio. Anche le piattaforme non sono state ancora confermate nel dettaglio, sebbene Shift Up abbia già precisato che Stellar Blade: Blood Rain sarà pubblicato come titolo multipiattaforma.