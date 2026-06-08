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Al via i preordini di Persona 4 Revival, dettagli su edizioni, prezzi e bonus

Aperti i preordini di Persona 4 Revival: Atlus svela edizioni, prezzi e bonus, con contenuti extra dedicati ai fan di P3R e P5R.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/06/2026
Artwork di Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Dopo aver fissato la data di uscita al 18 febbraio del prossimo anno, Atlus ha aperto i preordini di Persona 4 Revival, svelando nel dettaglio edizioni, contenuti e prezzi al lancio.

Al momento le prenotazioni sono disponibili solo per Xbox Series X|S e per la versione PC del Microsoft Store, entrambe compatibili con Xbox Play Anywhere. Le versioni PS5 e Steam saranno prenotabili prossimamente, ma le informazioni riportate di seguito valgono per tutte le piattaforme. Da ricordare che il gioco sarà incluso al lancio anche in Xbox e PC Game Pass, così come il neo‑annunciato Persona 6, una delle sorprese dell'Xbox Games Showcase.

Edizioni e bonus di prenotazione

Si parte con la Standard Edition, proposta a 69,99 euro. A seguire troviamo la Digital Deluxe Edition a 84,99 euro, che aggiunge una serie di costumi e Persona extra. Nel dettaglio:

  • Persona 4 Revival: Set Vestito di Velluto
  • Persona 4 Revival: Set Persona P3R 1
    • P3R Persona del protagonista: Orfeo
    • P3R Persona del protagonista: Thanatos
    • P3R Persona del protagonista: Messia
  • Persona 4 Revival: Set Persona P3R 2
    • P3R Persona di Aigis: Atena
    • P3R Persona di Metis EA: Psiche
    • P3R Persona del protagonista: Orfeo Telos
  • Persona 4 Revival: Set Persona P5R 1
    • P5R Persona del protagonista: Arsène
    • P5R Persona del protagonista: Raoul
    • P5R Persona del protagonista: Satanael
  • Persona 4 Revival: Set Persona P5R 2
    • P5R Persona di Goro Akechi: Robin Hood
    • P5R Persona di Goro Akechi: Loki
    • P5R Persona di Goro Akechi: Hereward
I contenuti della Premium Edition
I contenuti della Premium Edition

La Digital Premium Edition, proposta a 99,99 euro, include invece il gioco base, tutti i contenuti della Deluxe Edition e ulteriori set estetici e musicali:

  • Persona 4 Revival (gioco base) + tutti i contenuti della Deluxe Edition
  • Persona 4 Revival: Set uniformi S.E.E.S. P3R
  • Persona 4 Revival: Set Costumi Ladri Fantasma P5R
  • Persona 4 Revival: Set musiche P3R
  • Persona 4 Revival: Set musiche P5R
Persona 4 Revival ha una data di uscita, annunciata con un trailer all'Xbox Games Showcase Persona 4 Revival ha una data di uscita, annunciata con un trailer all'Xbox Games Showcase

Indipendentemente dall'edizione scelta, prenotando Persona 4 Revival si riceveranno due set di tre brani ciascuno, tratti da Persona 3 Reload e Persona 5 Royal. Ecco i dettagli:

  • Musiche di Persona 3 Reload incluse:
    • Musica dungeon: Basement (P3R)
    • Musica battaglia boss: Heartful Cry
    • Musica risultati: After the Battle (P3R)
  • Musiche di Persona 5 Royal incluse:
    • Musica dungeon: The Whims of Fate
    • Musica battaglia normale: Will Power
    • Musica risultati: Triumph
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