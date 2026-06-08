Al via i preordini di Persona 4 Revival, dettagli su edizioni, prezzi e bonus

Dopo aver fissato la data di uscita al 18 febbraio del prossimo anno, Atlus ha aperto i preordini di Persona 4 Revival, svelando nel dettaglio edizioni, contenuti e prezzi al lancio.
Al momento le prenotazioni sono disponibili solo per Xbox Series X|S e per la versione PC del Microsoft Store, entrambe compatibili con Xbox Play Anywhere. Le versioni PS5 e Steam saranno prenotabili prossimamente, ma le informazioni riportate di seguito valgono per tutte le piattaforme. Da ricordare che il gioco sarà incluso al lancio anche in Xbox e PC Game Pass, così come il neo‑annunciato Persona 6, una delle sorprese dell'Xbox Games Showcase.
Edizioni e bonus di prenotazione
Si parte con la Standard Edition, proposta a 69,99 euro. A seguire troviamo la Digital Deluxe Edition a 84,99 euro, che aggiunge una serie di costumi e Persona extra. Nel dettaglio:
- Persona 4 Revival: Set Vestito di Velluto
- Persona 4 Revival: Set Persona P3R 1
- P3R Persona del protagonista: Orfeo
- P3R Persona del protagonista: Thanatos
- P3R Persona del protagonista: Messia
- Persona 4 Revival: Set Persona P3R 2
- P3R Persona di Aigis: Atena
- P3R Persona di Metis EA: Psiche
- P3R Persona del protagonista: Orfeo Telos
- Persona 4 Revival: Set Persona P5R 1
- P5R Persona del protagonista: Arsène
- P5R Persona del protagonista: Raoul
- P5R Persona del protagonista: Satanael
- Persona 4 Revival: Set Persona P5R 2
- P5R Persona di Goro Akechi: Robin Hood
- P5R Persona di Goro Akechi: Loki
- P5R Persona di Goro Akechi: Hereward
La Digital Premium Edition, proposta a 99,99 euro, include invece il gioco base, tutti i contenuti della Deluxe Edition e ulteriori set estetici e musicali:
- Persona 4 Revival (gioco base) + tutti i contenuti della Deluxe Edition
- Persona 4 Revival: Set uniformi S.E.E.S. P3R
- Persona 4 Revival: Set Costumi Ladri Fantasma P5R
- Persona 4 Revival: Set musiche P3R
- Persona 4 Revival: Set musiche P5R
Indipendentemente dall'edizione scelta, prenotando Persona 4 Revival si riceveranno due set di tre brani ciascuno, tratti da Persona 3 Reload e Persona 5 Royal. Ecco i dettagli:
- Musiche di Persona 3 Reload incluse:
- Musica dungeon: Basement (P3R)
- Musica battaglia boss: Heartful Cry
- Musica risultati: After the Battle (P3R)
- Musiche di Persona 5 Royal incluse:
- Musica dungeon: The Whims of Fate
- Musica battaglia normale: Will Power
- Musica risultati: Triumph
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