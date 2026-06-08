Al via i preordini di Persona 4 Revival, dettagli su edizioni, prezzi e bonus

Dopo aver fissato la data di uscita al 18 febbraio del prossimo anno, Atlus ha aperto i preordini di Persona 4 Revival, svelando nel dettaglio edizioni, contenuti e prezzi al lancio.

Al momento le prenotazioni sono disponibili solo per Xbox Series X|S e per la versione PC del Microsoft Store, entrambe compatibili con Xbox Play Anywhere. Le versioni PS5 e Steam saranno prenotabili prossimamente, ma le informazioni riportate di seguito valgono per tutte le piattaforme. Da ricordare che il gioco sarà incluso al lancio anche in Xbox e PC Game Pass, così come il neo‑annunciato Persona 6, una delle sorprese dell'Xbox Games Showcase.