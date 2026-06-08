iPhone Ultra: il nuovo prototipo mostra il possibile design definitivo del pieghevole

Ecco il design dell’iPhone pieghevole

Le immagini sono state condivise da Sonny Dickson. Come anticipato, si tratta di un prototipo e non dello smartphone ufficiale, ma il design dovrebbe ormai essere quello definitivo. Inoltre, secondo le indiscrezioni, il dispositivo sarà disponibile solo nella colorazione bianca, segnando nuovamente l'assenza del nero. Ovviamente specifichiamo che un modello dummy è una semplice rappresentazione, quindi non è estremamente accurato. In ogni caso, le immagini permettono di osservare più da vicino il fattore di forma dello smartphone, insieme al design complessivo e al display.

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Gli scatti permettono di osservarlo da ogni angolazione, sia completamente aperto con il suo design a libro e formato 4:3, sia da chiuso. Lo smartphone è più largo che alto e presenta un display esterno da 5,5 pollici e un pannello OLED interno da 7,8 pollici. Di conseguenza, sarebbe leggermente più piccolo dell'iPad mini quando aperto. Altre informazioni suggeriscono una cornice in titanio ultrasottile da 4,5 mm, TouchID al posto di Face ID e una doppia fotocamera orizzontale sul retro. A quanto pare, inoltre, i pulsanti del volume dovrebbero essere posizionati sul bordo superiore del dispositivo, anziché lateralmente.