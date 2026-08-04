Apple acquisisce PlasmaSolve: ecco i possibili effetti della nuova strategia

Con un avviso pubblicato sul sito web della Commissione Europea, Apple ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione di PlasmaSolve e per l'ingresso di una parte dei suoi dipendenti all'interno dell'azienda di Cupertino. Si tratta di una società con sede nella Repubblica Ceca specializzata nel campo della scienza dei materiali e delle tecnologie legate alla simulazione dei processi fisici, la cui esperienza potrebbe offrire ad Apple nuove opportunità di sviluppo e avere effetti concreti sulla futura roadmap dei suoi prodotti .

Cos’è PlasmaSolve

Apple ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Apple Inc. ("Apple"), tramite una società controllata, acquisirà l'intero capitale sociale emesso di PlasmaSolve s.r.o. ("PlasmaSolve") e offrirà un posto di lavoro, assumendo alcuni dipendenti di PlasmaSolve. PlasmaSolve sviluppa soluzioni, tra cui un software di simulazione del plasma, per la progettazione e l'ottimizzazione dei processi di produzione basati sul plasma". Come anticipato, PlasmaSolve è stata fondata nel 2016 ed è un'azienda ceca specializzata nelle tecnologie basate sul plasma.

Secondo quanto si può leggere dal sito ufficiale, è in grado di "creare modelli digital twin affidabili e fedeli per queste tecnologie all'avanguardia, combinando in modo sinergico la simulazione fisica, la simulazione chimica, l'apprendimento automatico, il data mining e la caratterizzazione dei materiali".

MatSight

Nel 2023, l'azienda ha sviluppato un software specializzato nella simulazione del plasma chiamato MatSight. Questa soluzione è progettata per aiutare i produttori hardware a simulare e ottimizzare le prestazioni dei processi basati sul plasma, tra cui l'applicazione di rivestimenti ultrasottili su dispositivi come l'iPhone. Apple utilizza già da diversi anni tecnologie di questo tipo per creare pellicole protettive sottili e resistenti, con l'obiettivo di migliorare la durabilità dei propri prodotti e ridurre al minimo graffi, usura e altri possibili danni.