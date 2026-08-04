Perché gli zombie stanno sparendo dai videogiochi: la parabola di un'icona horror

Ultimamente, però, abbiamo notato un calo lieve, ma costante della figura dello zombi all'interno dell'universo videoludico. Non una sparizione improvvisa, quanto piuttosto un arretramento progressivo: sempre meno giochi sembrano interessati a collocare i non morti al centro della propria struttura. Che questa lunga moda, cominciata già ai tempi del primo Ghosts 'n Goblins, sia forse destinata a giungere al termine?

Zombi, non morti, vaganti, infetti. Comunque vogliate chiamarli, sono i mostri che da almeno trent'anni occupano con costanza i media di tutto il mondo. Dal cinema alla televisione, passando per fumetti e letteratura, la loro presenza è diventata talmente abituale da renderli una delle figure più riconoscibili dell'immaginario contemporaneo. E i videogiochi non fanno eccezione . D'altra parte sono un bersaglio perfetto: sono gusci vuoti, senza intelletto o sentimento. Il bersaglio ideale da massacrare senza problemi etici e morali.

Nella morte, essi vivono

Qualunque sia la ragione che lo ha riportato in vita, lo zombi - salvo rarissime eccezioni - è una creatura priva di intelligenza, mossa soltanto da un cieco istinto rabbioso. Una delle sue caratteristiche più inquietanti è proprio il retaggio dell'umanità perduta, ciò che resta dell'individuo un tempo amato e conosciuto dai suoi cari. Gli zombi sono quindi costretti a vagare senza meta, in una pallida e spietata parodia di ciò che furono in passato.

Gli zombi sono passati anche per la VR pur di lambirci da vicino, come in The Walking Dead: Saints & Sinners

Una suggestione del genere non è certo passata inosservata agli autori horror in cerca di creature bizzarre e mostruose con cui arricchire le proprie opere. La figura dello zombi, tuttavia, affonda le sue radici nelle antiche tradizioni dell'Africa occidentale e centro-occidentale, diffuse nei Caraibi durante la tratta atlantica degli schiavi. Lo "zonbi" del folklore vudù haitiano è qualcosa di radicalmente diverso dal mostro che conosciamo oggi: non un divoratore di carne, ma un individuo strappato alla morte o ridotto a uno stato catatonico attraverso pratiche rituali.

La paura instillata dal non morto non viene dalla sua pericolosità, ma dalla condizione che esso rappresenta: la perdita completa dell'autodeterminazione, la vista dell'essere umano ridotto a mera forza lavoro. L'ingresso dello zombi nell'immaginario occidentale, quindi, avviene attraverso un processo molto meno innocente di una semplice contaminazione culturale. Nel 1929 The Magic Island di William Seabrook trasforma le credenze haitiane in un racconto sensazionalistico destinato al pubblico statunitense.

Il film White Zombie con Bela Lugosi edulcora la denuncia sociale della schiavitù, puntando sul facile esoterismo

E tre anni dopo, la pellicola White Zombie porta al cinema uomini e donne ridotti ad automi dal potere di uno stregone. Lo zombi conserva ancora il padrone e la schiavitù, ma il significato storico e politico di quella condizione comincia già a sbiadire dietro il fascino esotico del mostro-marionetta. Per trasformarsi definitivamente nella creatura che tutti noi conosciamo, tuttavia, manca un ultimo, decisivo passaggio.