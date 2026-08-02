Microlandia, la recensione: piccolo di grafica, grande di simulazione

Anche se non ne escono chissà quanti, gli ultimi anni per il genere dei city builder sono stati molto importanti. Sottotraccia questi giochi si stanno evolvendo tentando strade diverse e tutte, devo dire, piuttosto interessanti. Cities: Skylines II rimane il migliore per chi vuole dedicarsi al modellismo, Manor Lords sta prendendo sempre più forma, Anno 117: Pax Romana è una certezza in crescita, stessa cosa per Workers & Resources. All'orizzonte c'è anche Transport Fever 3 , un seguito dove la gestione delle città ha molta più importanza che in passato.

Ma chi ti vota?

Nonostante l'offerta preveda mille sfumature, Microlandia offre un'esperienza di gioco diversa da tutte le altre grazie a una simulazione intelligente, granulare e che mette subito alla prova. La prima sfida di Microlandia è proprio quella di essere rieletti alla prossima tornata elettorale e questo non accadrà se l'andamento della città non soddisferà i suoi abitanti. Costruire strade e case è, come sempre, la prima cosa, i cittadini non tarderanno nemmeno ad arrivare: la vera sfida sarà mettere in piedi l'economia del posto, offrire posti di lavoro e servizi commerciali col portafoglio stabile, in grado non solo di sopravvivere, ma di assumere alla loro massima capacità.

Graficamente Microlandia è molto semplice, ma mica brutto

Per riuscirci bisogna lavorare in modo certosino, bilanciare domanda e offerta, magari produrre il bene richiesto direttamente nei confini cittadini per puntare a un maggior introito generale. Quando costruisci un negozio o un ufficio, questo dovrà essere preso in gestione da uno o più cittadini e registrare un attivo se vuole sopravvivere. Per fare in modo che questo sistema così complesso funzioni a dovere, anche in Microlandia gli abitanti sono calcolati uno ad uno. La loro rappresentazione grafica è invece un elemento puramente rappresentativo e stilizzato: per esempio non vedrete l'omino uscire di casa e montare in macchina, ma il traffico, sempre se presente, è mostrato come nei vecchi SimCity, ovvero quando ancora il gameplay era in cima a tutto, attraverso macchinine che appaiono e scompaiono nel segmento di strada interessato.