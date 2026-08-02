Control Resonant è stato mostrato con un'ora di gameplay e un nuovo costume per Dylan

In occasione di un evento dedicato agli utenti cinesi, Control Resonant è stato mostrato con un'ora di gameplay ambientata probabilmente all'inizio della campagna del gioco, visto che Dylan sembra appena uscito dalla Oldest House.

Le sequenze mettono subito in chiaro le differenze con l'originale Control, visto che in questo sequel l'azione passa dagli scontri a fuoco e dagli attacchi telecinetici a qualcosa di decisamente più fisico e ravvicinato, e gli esempi nel video sono numerosi.

Dylan può infatti utilizzare i propri poteri speciali per affrontare le creature che hanno invaso Manhattan all'interno di spettacolari corpo a corpo in cui il protagonista dell'avventura può utilizzae diverse risorse, fra cui una nuova e potentissima arma modulare.

In maniera del tutto simile all'Arma di Servizio di sua sorella Jesse, lo strumento utilizzato da Dylan può cambiare forma e metterci a disposizione molteplici opzioni per un repertorio di mosse ancora più variegato e interessante.