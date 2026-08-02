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Control Resonant è stato mostrato con un'ora di gameplay e un nuovo costume per Dylan

In occasione di un evento organizzato per i giocatori cinesi, Control Resonant è stato mostrato con due ore di gameplay e un nuovo costume per Dylan.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/08/2026
Il protagonista di Control Resonant
Control Resonant
Control Resonant
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In occasione di un evento dedicato agli utenti cinesi, Control Resonant è stato mostrato con un'ora di gameplay ambientata probabilmente all'inizio della campagna del gioco, visto che Dylan sembra appena uscito dalla Oldest House.

Le sequenze mettono subito in chiaro le differenze con l'originale Control, visto che in questo sequel l'azione passa dagli scontri a fuoco e dagli attacchi telecinetici a qualcosa di decisamente più fisico e ravvicinato, e gli esempi nel video sono numerosi.

Dylan può infatti utilizzare i propri poteri speciali per affrontare le creature che hanno invaso Manhattan all'interno di spettacolari corpo a corpo in cui il protagonista dell'avventura può utilizzae diverse risorse, fra cui una nuova e potentissima arma modulare.

Quanto dura Control Resonant? Remedy svela qualcosa sulle ore previste per finirlo Quanto dura Control Resonant? Remedy svela qualcosa sulle ore previste per finirlo

In maniera del tutto simile all'Arma di Servizio di sua sorella Jesse, lo strumento utilizzato da Dylan può cambiare forma e metterci a disposizione molteplici opzioni per un repertorio di mosse ancora più variegato e interessante.

C'è anche un nuovo costume

Di recente Remedy ha parlato del passaggio da Jesse a Dylan in Control Resonant e di come questa novità non si limiti a consegnarci un personaggio diverso da controllare, bensì si traduca in un gameplay differente rispetto al primo capitolo della saga.

Gli sviluppatori hanno inoltre presentato un nuovo costume per Dylan che strizza l'occhio proprio al pubblico cinese, donando al personaggio uno stile ben riconoscibile grazie ai colori del tessuto, alla tracolla e alla cintura.

Control Resonant sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

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