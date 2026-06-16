Control Resonant sta ricevendo la "campagna marketing più grande" di Remedy, ecco perché

Non sarà facile avere la meglio e ottenere l'attenzione dei fan: per questo motivo gli autori stanno mettendo in piedi la più grande campagna marketing di Remedy Entertainment .

Control Resonant è un gioco interessante di un grande team di sviluppo, ma arriverà in uno dei periodi più densi di uscite dell'intera storia videoludica, o perlomeno di quella recente. Sarà infatti disponibile il 24 settembre, lo stesso giorno di Silent Hill Townfall e nelle vicinanze di Onimusha: Way of the Sword, Marvel's Wolverine e non solo.

Le parole di Remedy su Control Resonant

Il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, ha dichiarato a IGN USA che è stata pianificata una campagna di marketing piuttosto elaborata per coinvolgere quante più persone possibile in ciò che Dylan, protagonista di Control Resonant, ha da offrire.

"La finestra di lancio è impegnativa, non si può negarlo, ma ci sarà sempre concorrenza, e alla fine dobbiamo avere fiducia nella qualità del nostro gioco. Stiamo dedicando a Control Resonant quella che è di gran lunga la più grande campagna di marketing di Remedy, per supportare il gioco. Ha un prezzo molto competitivo e molto altro arriverà nei prossimi giorni, ora che abbiamo annunciato la nostra data di uscita."

Control Resonant cambia anche le carte in tavola rispetto al primo titolo, visto che passa dallo sparatutto al GDR d'azione all'arma bianca (secondo gli autori, Control è sempre stato un GDR). Per alcuni fan potrebbe essere strano a un primo impatto, quindi mostrare molto il gioco e convincere i giocatori della qualità dell'opera è certamente fondamentale.

Segnaliamo infine il nostro speciale nel quale vi parliamo di Remedy e Control Resonant: rompere le regole per non perdere sé stessi.