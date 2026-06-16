NBA The Run, la recensione di un erede di NBA Street divertente, ma troppo effimero

Tutti volevamo un nuovo NBA Street, ma ora che lo abbiamo avuto ci siamo accorti di quanto siamo cresciuti.

NBA The Run, per chi come il sottoscritto ha ormai qualche anno sulle spalle, innesca inevitabilmente un quesito interiore. Da una parte c'è il desiderio. Dall'altra la sua eventuale realizzazione, con tutto il carico di aspettative rispettate o malamente tradite che si porta dietro. Fa parte della vita in generale, ma anche di chi guarda al mondo dei videogiochi con passione. Quante volte abbiamo atteso un sequel, solo per restare amaramente delusi? Quanto abbiamo sperato nel ritorno di una vecchia mascotte, per poi scoprire che non era divertente come ce la ricordavamo? Negli ultimi anni, chi ama la pallacanestro ha avuto ben poco di cui gioire pensando ai videogiochi. 2K Games, difatti, non ha imposto un'egemonia solo sul piano delle simulazioni con il suo celebre NBA 2K. Anche in ambito arcade è stato l'unico publisher che ha proposto qualcosa di realmente valido con la serie 2K Playgrounds, il cui secondo capitolo, tuttavia, è stato pubblicato nell'ormai lontano 2018. Chi è cresciuto guardando gli highlights di NBA Action, passando pomeriggi interi in sala giochi con NBA Jam o prendendosi in giro con gli amici dopo una bruciante sconfitta a NBA Street, aspettava da tempo il ritorno di un arcade vecchio stampo dedicato alla lega cestistica più importante del mondo. Per questo, l'annuncio di NBA The Run aveva acceso parecchio entusiasmo: un nuovo titolo con protagonisti gli atleti della lega cestistica più famosa del mondo, per di più creato e sviluppato da veterani dell'industria come Scott Probst e Mike Young. Eppure, sono bastate poche partite per capirlo. Una cosa è desiderare il ritorno di certe sensazioni, un'altra è pretendere di riviverle sul serio e con la stessa foga.

Un playground privo di trofei NBA The Run funziona ed è importante sottolinearlo con la dovuta fermezza. Non è il desiderio espresso in sé ad essere sbagliato. Nel formularlo, non abbiamo semplicemente tenuto conto di quanto fossero cambiati i tempi e, soprattutto, quanto fossimo cambiati noi per primi. Ere videoludiche dopo la consolante immediatezza di NBA Street, si resta completamente spiazzati dalla scarna offerta di un gioco che sa fare bene il gioco, ma che non ha molto altro da offrire se non il suo stesso gameplay. NBA The Run, come suggerito, fa a meno delle leggi della fisica, di complesse strategie, persino di alcune regole fondamentali del basket. Gli atleti saltano diversi metri sopra il canestro, sono capaci di movenze sovrumane, non devono preoccuparsi della linea di fondo o se abbiano superato o meno la metà campo. Non ci sono cambi e, come in un qualsiasi campetto di periferia, tutte le partite sono 3 contro 3. Il perno è l'esperienza online. Scavando tra le opzioni è possibile imbastire partite anche in solitaria, ma si scopre presto che è un'attività fine a sé stessa, utile solo per prendere dimestichezza con il pur semplicissimo sistema di controllo. Le modalità principali sono due più una, diciamo così. La prima affida al videogiocatore il controllo esclusivo di un solo atleta. Nella seconda, come nei più classici titoli sportivi, l'utente gestisce l'intera compagine con l'ausilio della CPU, impegnata a muovere i giocatori senza palla. L'ultima, invece, semplicemente prevede la possibilità di dare vita a tornei privati. I contorni netti dei giocatori, oltre a far parte dello stile visivo di NBA The Run, aiutano a non perdere mai di vista i propri giocatori Non esistono partite singole in NBA The Run. Ogni volta che il matchmaking si completa, sarete inseriti all'interno di un tabellone che dagli ottavi, vi porterà a contendervi il titolo in una finale secca. La struttura riesce a dare slancio e brio ad ogni singola sfida. A mano a mano che la fase ad eliminazione si avvicina al culmine, la tensione inevitabilmente salirà alle stelle: ogni errore pesa di più, ci si dispera per un mancato rimbalzo difensivo, si esulta dopo ogni canestro. Per farla breve, si vive molto di più la partita, si respira con ulteriore intensità l'agonismo, si intensificano le emozioni conseguenti all'eliminazione o al passaggio del turno. In termini strutturali, tuttavia, si tratta dell'unico vero pregio di NBA The Run. Va riconosciuta l'onestà degli sviluppatori che, pur ad un prezzo budget di circa 30€, hanno commercializzato il gioco come un prodotto premium e completo di tutto. Non ci sono microtransazioni. Tutto è sbloccabile semplicemente giocando. Purtroppo però, si tratta di elementi estremamente accessori, che solo pochissimi si prenderanno la briga di ottenere uno per uno. Aumentando il livello di esperienza e accumulando denaro potrete personalizzare il badge che ostenterete online, eventualmente impreziosendolo con il logo della propria squadra preferita. Potrete sbloccare nuove animazioni per sbeffeggiare gli avversari o per schiacciate ancora più spettacolari. Non c'è molto altro purtroppo. La trentina di superstar NBA messe a disposizione, tra cui vale la pena citare Luka Doncic, Kevin Durant, Anthony Edwards, LeBron James e Shai Gilgeous-Alexander, possono essere selezionate sin dal primo avvio. Solo alcune leggende dello street basket e versioni alternative degli atleti NBA già presenti richiedono un certo numero di vittorie per poter essere schierate regolarmente. Qui e lì c'è qualche piccolo problema di localizzazione, nulla tuttavia che renda incomprensibili i testi a schermo tradotti in italiano Ed è proprio in questo contesto che ci si accorge di come NBA The Run abbia il fiato estremamente corto. Laddove NBA Playgrounds, per quanto non sempre con pratiche estremamente trasparenti, a suo tempo ha messo sul piatto tantissimi sbloccabili e un senso di progressione impresso nella crescita e sviluppo dei giocatori nel proprio roster, il gioco realizzato da Play by Play Studios, configurandosi come diretto erede di NBA Street, si presenta quasi completamente privo di appigli attorno cui cementare l'attenzione di un videogiocatore che non è certamente lo stesso di quello che si intratteneva ai tempi della PlayStation 2.

Devastanti schiacciate, mortificanti stoppate Come detto, tuttavia, il tutto funziona. Il che potrebbe certamente bastare per tutti coloro che, al prezzo richiesto, sono disposti a scendere a compromessi con un gioco sportivo perfettamente in grado di intrattenere degnamente per un paio di tornei volanti al giorno. In NBA The Run non è raro vedere giocatori prendere la palla diversi metri sopra il canestro Sul campetto, infatti, NBA The Run scivola via che è un piacere. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il basket simulato, impiegherà pochi secondi per entrare in sintonia con il sistema di controllo. Tiro, passaggio, rimbalzo, rubata, non manca nulla. Si segnalano, anzi, due aggiunte. Da una parte, con l'ausilio dello stick destro potrete sfoderare ubriacanti trick con cui spezzare le caviglie ai difensori. Dall'altra, riempiendo la relativa barra a suon di stoppate e canestri, potrete attivare per una manciata di secondi il cosiddetto In the Zone, uno stato di grazia che renderà ancora più infallibile il giocatore o l'intero team che beneficia di questo effetto. Nulla di innovativo, come lasciato intendere, ma gli sviluppatori sono stati bravi nel calibrare il ritmo di gioco, il raggio d'azione di specifiche azioni come la rubata o il rimbalzo, oltre che a rendere l'attacco efficace almeno quanto lo è una buona difesa. Da questo punto di vista, il gioco di squadra è estremamente incentivato per avere la meglio sui giocatori più smaliziati, capaci di mettere in difficoltà con una arcigna pressione sul portatore di palla. Va da sé che vista l'impostazione di gioco e l'impossibilità di dare vita a veri e propri schemi, non si possono fare blocchi per esempio, il gameplay vero e proprio tende ad una certa ripetitività, difetto congenito per un'esperienza volutamente arcade e leggera.

Anche le esultanze più note degli atleti presenti sono state riprodotte fedelmente Se proprio vogliamo trovare un tocco di originalità in NBA The Run, questa va ricercata nelle varie modalità di vittoria che, in modo del tutto casuale, si attivano ad ogni partita. Da un diverso punteggio da raggiungere, ad un valore variabile attribuito ai tiri da tre o alle schiacciate, si tratta di un fattore capace di influenzare sensibilmente l'andamento di una gara. Per fare un esempio pratico: nelle partite in cui le schiacciate valgono tre punti, nei panni di Luka Doncic sarà più utile creare spazio e servire assist ai vari Anthony Davis e Victor Wembanyama appostati sotto canestro, invece di cercare avventurose e infruttuose penetrazioni a difesa schierata o intestardirsi con i tentativi dalla lunga distanza. C'è da dire che già in questi primi giorni di commercializzazione del gioco si è costituito un meta piuttosto specifico che esclude a priori determinati giocatori. Stephen Curry ha un tiro da fuori mortifero, ma è davvero troppo basso per non essere facilmente stoppato, soprattutto in penetrazione. Allo stesso tempo, Nikola Jokić, con la sua stazza e il suo ottimo tiro da tre, si sta rivelando una scelta quasi obbligata per chi vuole davvero competere nel gioco. Gli sviluppatori, insomma, devono lavorare ancora sul bilanciamento di alcuni giocatori, se non vogliono assistere ad un totale appiattimento nella scelta degli atleti da schierare in campo in fase di matchmaking. Purtroppo non è previsto il co-op in locale, caratteristica che avrebbe certamente reso migliore NBA The Run Non c'è molto da recriminare sul piano prettamente estetico e tecnico. Il gioco utilizza uno stile grafico vicino a quello dei comic e pur non vantando chissà quanti dettagli, i modelli poligonali degli atleti sono affini alle controparti reali e mossi da animazioni convincenti e vicine, pur con le dovute esagerazioni del caso, alle movenze dei corrispettivi giocatori. Vari e dettagliati anche gli scenari che alternano campetti esistenti, come quello di Venice Beach, ad altri invece totalmente inventati. Solido il frame rate, così come il netcode che solo in un'occasione, nelle decine e decine di partite affrontate, ha avuto un blackout totale.

Conclusioni Versione testata PC Windows Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Microsoft Store Prezzo 30.49 € Multiplayer.it 6.5 Lettori ND Il tuo voto NBA The Run è l'erede spirituale di NBA Street in tutto e per tutto. Lo stile è più o meno quello, il ritmo delle partite anche, così come il sistema di controllo, le strategie utili per avere la meglio e l'immediato divertimento che solo giochi arcade di questo tipo sanno regalare. Purtroppo, allo stesso tempo, si riscopre e torna a galla la stessa mancanza di profondità, oltre che una progressione ulteriormente limitata dalla sostanziale assenza di una modalità in singolo. Il gioco è innegabilmente divertente, ma solo i pochi con uno spiccatissimo spirito agonistico troveranno sufficienti motivazioni per avviare il gioco passata l'iniziale esaltazione. Eventuali aggiornamenti ed espansioni potranno ridare spirito a NBA The Run, ma al momento è innegabilmente un prodotto divertente, ma estremamente effimero che farà gola solo a pochissimi. Abbiamo desiderato tanto un nuovo NBA Street, ma nel panorama odierno, fatto di produzioni contenutisticamente enormi e di giochi dai complessi e stratificati gameplay, lo spazio per titoli di questo tipo si è inevitabilmente assottigliato.

PRO Ritmo di gioco ben calibrato

Netcode solido CONTRO Qualche problema di bilanciamento tra gli atleti

Assoluta mancanza di una reale progressione