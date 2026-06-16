iPhone 18 Pro: ancora telaio in alluminio, ma le nuove colorazioni potrebbero essere meno resistenti

Stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo iPhone 18 Pro dovrebbe adottare nuovamente la struttura in lega di alluminio. Tuttavia, le nuove colorazioni potrebbero risultare più delicate e soggette a possibili distacchi della vernice . Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite. Nel frattempo, cerchiamo di capire meglio la situazione.

Finiture delicate

Le informazioni sono state riportate dal leaker Fixed Focus Digital in un post su Weibo. A quanto sembra, l'iPhone 18 Pro manterrà la struttura in lega di alluminio, con evidenti vantaggi nella dissipazione del calore, descritta come "davvero eccellente". Tuttavia, ha aggiunto un avvertimento: chi non fosse a conoscenza dei problemi di resistenza riscontrati su iPhone 17 Pro dovrebbe prestare attenzione a possibili fenomeni di scrostamento della vernice nelle nuove colorazioni.

Questi problemi risultavano già piuttosto comuni su iPhone 17 Pro, che Apple aveva tuttavia attribuito alla normale usura. In particolare, diverse segnalazioni riguardavano i modelli Dark Blue e Cosmic Orange, motivo per cui sarà importante valutare quali finiture possano graffiarsi più facilmente.

Ricordiamo che anche i test di resistenza condotti dallo YouTuber JerryRigEverything avevano evidenziato problemi simili, in particolare sui bordi rialzati del modulo fotocamera, mentre il dispositivo aveva mostrato una buona resistenza a oggetti come chiavi o monete.

iPhone 17

Altri utenti avevano segnalato uno sbiadimento del colore Cosmic Orange, con la cornice in alluminio e il modulo fotocamera che tendevano ad assumere tonalità dorate o rosate. Non resta quindi che attendere ulteriori dettagli e verificare la veridicità di queste indiscrezioni.