iPhone Ultra, le pellicole protettive confermano un design insolitamente asimmetrico

Dopo numerose indiscrezioni e render legati al primo iPhone pieghevole di Apple, probabilmente chiamato iPhone Ultra , stavolta sono state condivise alcune immagini delle pellicole protettive. Da questi scatti emerge un dettaglio piuttosto interessante, che riguarda da vicino il design della parte frontale del dispositivo. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, che devono quindi essere prese con la dovuta cautela. Nel frattempo, diamo un'occhiata più da vicino a quanto emerso.

Un pieghevole con angoli asimmetrici?

Le immagini e un video dimostrativo delle pellicole protettive sono stati condivisi dal leaker Ice Universe. Più precisamente, la pellicola presenta angoli squadrati sul lato adiacente alla cerniera, mentre sul bordo opposto sono presenti angoli arrotondati. È bene specificare che indiscrezioni simili circolavano già in precedenza, ma è consigliabile prenderle con le pinze, dal momento che non sono ancora arrivate conferme o smentite ufficiali.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ad ogni modo, Ice Universe sottolinea che questa particolare forma riflette la protezione che copre l'intero pannello di vetro, piuttosto che corrispondere esattamente all'area del display. Lo schermo sottostante, infatti, dovrebbe presentare angoli arrotondati e simmetrici, oltre a cornici uniformi su tutti i lati.

Inoltre, la pellicola mostra un unico foro per la fotocamera frontale che, come vedete, è posizionata sul lato destro e non al centro. Di seguito vi mostriamo anche il video dimostrativo, che permette di farsi un'idea leggermente più chiara: