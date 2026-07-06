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iPhone Ultra: strategia simile all’iPhone X con debutto posticipato

Secondo l'analista Ming Chi Kuo, i preordini del nuovo iPhone Ultra saranno disponibili settimane dopo la presentazione, in modo simile alla strategia adottata con iPhone X.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/07/2026
iPhone Ultra

Secondo quanto riportato di recente, il debutto del pieghevole iPhone Ultra dovrebbe seguire una strategia simile a quella adottata con iPhone X. Ciò significa che, al momento della presentazione ufficiale, a differenza dei modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, i preordini non sarebbero immediatamente disponibili, ma verrebbero aperti in un secondo momento, anche a distanza di alcune settimane. Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela in attesa di dettagli più concreti.

Preordini posticipati

Le informazioni sono state riportate dall'analista Ming-Chi Kuo, secondo cui Apple "ripeterà la storia dell'iPhone X". Sappiamo infatti che il primo pieghevole di Cupertino verrà presentato a settembre insieme agli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max. Tuttavia, mentre per questi ultimi i preordini dovrebbero essere aperti immediatamente, per il modello Ultra sarà necessario attendere più tempo prima di poterlo acquistare. In questo caso, secondo Kuo, la motivazione alla base sarebbe legata anche ad alcune difficoltà produttive che avrebbero limitato la fase iniziale di produzione.

iPhone Ultra (immagine indicativa)
iPhone Ultra (immagine indicativa)

Ricordiamo che nel 2017 sono stati presentati gli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X; per i primi due modelli i preordini sono iniziati tre giorni dopo, mentre per iPhone X i preordini sono stati avviati ben sei settimane più tardi. Secondo Kuo, tra l'altro, l'iPhone pieghevole potrebbe non essere disponibile per il preordine fino al quarto trimestre del 2026. Come vi abbiamo anticipato, si tratta comunque di informazioni da prendere con la dovuta cautela.

Previsioni ottimistiche

Nonostante un prezzo a dir poco esorbitante, tra i 2.299 e i 2.499 dollari, il dispositivo potrebbe "andare esaurito immediatamente dopo l'apertura dei preordini", con i tempi di consegna che potrebbero allungarsi rapidamente fino a 4-6 settimane o più. I fornitori spediranno circa 7-8 milioni di iPhone pieghevoli nel 2026.

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Molto probabilmente, quindi, sarà possibile preordinare il pieghevole nel mese di ottobre. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni più concrete.

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