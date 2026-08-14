iPhone Ultra: il pieghevole di Apple potrebbe debuttare solo negli USA, almeno inizialmente

Continuano a trapelare indiscrezioni sul primo pieghevole di Apple, chiamato iPhone Ultra. In attesa della presentazione ufficiale, prevista per il prossimo mese, nuove fonti sostengono che il dispositivo debutterà esclusivamente negli Stati Uniti, almeno in una prima fase, per poi arrivare gradualmente anche nel resto del mondo. Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, dal momento che non ci sono conferme ufficiali. Nel frattempo, cerchiamo di capire cosa potrebbe aver spinto l'azienda a optare per questa strategia.
Un debutto limitato?
A riportare l'indiscrezione è ChannelNews Australia, secondo cui il pieghevole di Apple potrebbe debuttare con una distribuzione scaglionata. In una prima fase, infatti, il dispositivo sarebbe disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, per poi arrivare gradualmente anche negli altri mercati. Al momento non sono state indicate tempistiche precise né ulteriori dettagli sulla disponibilità internazionale, ma la testata sostiene che i rivenditori australiani sarebbero già stati informati della strategia.
Tuttavia, questo ritardo potrebbe anche semplicemente riguardare il mercato australiano e non gli altri paesi. "Un importante fornitore cinese di componenti ha confermato che l'azienda sta affrontando problemi legati all'approvvigionamento, ai test e ai prezzi che potrebbero lasciare l'Australia a mani vuote per mesi", si legge. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di prendere le indiscrezioni con le pinze.
"Riteniamo che l'azienda stia inoltre riscontrando problemi di collaudo con i modelli di produzione già realizzati", avrebbe dichiarato il fornitore.
Altre indiscrezioni
Proprio un mese fa, alcune indiscrezioni suggerivano che Apple avesse rivisto al rialzo le proprie previsioni di vendita per il pieghevole. Nello specifico, secondo quanto riportato da Nikkei Asia, Apple avrebbe detto ai fornitori di prepararsi a produrre 10 milioni di iPhone pieghevoli quest'anno.
Solo pochi mesi fa la stima si attestava intorno ai 7-8 milioni di unità. Come vedete, quindi, è meglio prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di maggiori dettagli e conferme ufficiali.