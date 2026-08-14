iPhone Ultra: il pieghevole di Apple potrebbe debuttare solo negli USA, almeno inizialmente

Un debutto limitato?

A riportare l'indiscrezione è ChannelNews Australia, secondo cui il pieghevole di Apple potrebbe debuttare con una distribuzione scaglionata. In una prima fase, infatti, il dispositivo sarebbe disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, per poi arrivare gradualmente anche negli altri mercati. Al momento non sono state indicate tempistiche precise né ulteriori dettagli sulla disponibilità internazionale, ma la testata sostiene che i rivenditori australiani sarebbero già stati informati della strategia.

iPhone Ultra

Tuttavia, questo ritardo potrebbe anche semplicemente riguardare il mercato australiano e non gli altri paesi. "Un importante fornitore cinese di componenti ha confermato che l'azienda sta affrontando problemi legati all'approvvigionamento, ai test e ai prezzi che potrebbero lasciare l'Australia a mani vuote per mesi", si legge. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di prendere le indiscrezioni con le pinze.

"Riteniamo che l'azienda stia inoltre riscontrando problemi di collaudo con i modelli di produzione già realizzati", avrebbe dichiarato il fornitore.