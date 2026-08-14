Marvel's Wolverine avrà un solo personaggio giocabile, conferma Insomniac Games

In un'intervista pubblicata da GamesRadar, il senior project director Jess Reiner-Reed e il capo della sezione tecnologia Mike Fitzgerald hanno riferito che Logan sarà l'unico personaggio giocabile nel corso della storia e del gameplay di Marvel's Wolverine, senza alcuna digressione incentrata su altri.

Accogliendo quella che sembra essere una critica piuttosto comune ai giochi precedenti, Insomniac Games ha confermato che in Marvel's Wolverine ci sarà un solo personaggio giocabile , ovvero il protagonista Wolverine, senza sezioni incentrate su altri comprimari.

Una risposta alle critiche su Spider-Man?

Le critiche sui cali di ritmo e concentrazione piovute sulle sezioni alternative viste in precedenza devono aver spinto Insomniac a rendere l'esperienza più compatta in Marvel's Wolverine, concentrandosi completamente sul protagonista della storia.

Tuttavia, pare che altri personaggi come Sabretooth e Mystique in qualche modo potranno intervenire nel corso del gameplay, considerando che nell'intervista si parla della possibilità che questi personaggi possano "dinamicamente inserirsi nelle nostre combo per alcune mosse di squadra in modo da abbattere i nemici".

Non sembra trattarsi però di un controllo diretto su altri personaggi, considerando che questo è destinato esclusivamente a Wolverine. Stranamente, dai celebri leak che erano emersi in seguito all'attacco hacker a Insomniac sembravano emergere delle sezioni con protagonista Jean Grey, ma evidentemente queste parti sono state modificate o rimosse per la versione finale.

D'altronde, il creative director Marcus Smith ha riferito chiaramente "Abbiamo scelto Logan prima ancora del mondo di gioco" nella nostra intervista, dunque è chiaro che questo fosse il focus principale. Inoltre, abbiamo saputo che Marvel's Wolverine sarà "completamente giocabile" dal disco al lancio.