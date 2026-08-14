Marvel's Wolverine esce tra un mese: sfrutta la promo sul pre-order e assicurati la tua copia PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul pre-order di Marvel's Wolverine, il titolo è in uscita per il prossimo 15 settembre.
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul pre-order di Marvel's Wolverine, il titolo è in uscita per il prossimo 15 settembre: l'offerta prevede uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale di 69,99€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Marvel's Wolverine è una nuova avventura d'azione sviluppata da Insomniac Games, il celebre studio conosciuto soprattutto per aver dato vita alla serie Marvel's Spider-Man. Il progetto nasce dalla collaborazione con Marvel Games e propone un'esperienza completamente inedita, costruita attorno a uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo Marvel: Wolverine.
Ulteriori dettagli sul gioco
Nel titolo, i giocatori avranno l'opportunità di vestire i panni di Wolverine, sfruttandone le caratteristiche e la personalità in un'avventura pensata per mettere al centro l'azione e la narrazione. La produzione si basa infatti su una storia originale, non direttamente adattata da una specifica vicenda dei fumetti, che promette di esplorare il personaggio attraverso una trama ricca di emozioni, combattimenti e momenti spettacolari.
L'esperienza porterà Wolverine ad affrontare numerose situazioni pericolose, con un viaggio che si sviluppa in diverse località del mondo. L'obiettivo è offrire un'avventura adrenalinica e coinvolgente. Ieri è uscita una nostra anteprima, dalle un'occhiata se vuoi sapere quali sono le nostre prime impressioni.