Marvel's Wolverine esce tra un mese: sfrutta la promo sul pre-order e assicurati la tua copia PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul pre-order di Marvel's Wolverine, il titolo è in uscita per il prossimo 15 settembre.

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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sul pre-order di Marvel's Wolverine, il titolo è in uscita per il prossimo 15 settembre: l'offerta prevede uno sconto attivo del 14% per un costo totale e finale di 69,99€. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Marvel's Wolverine è una nuova avventura d'azione sviluppata da Insomniac Games, il celebre studio conosciuto soprattutto per aver dato vita alla serie Marvel's Spider-Man. Il progetto nasce dalla collaborazione con Marvel Games e propone un'esperienza completamente inedita, costruita attorno a uno dei personaggi più iconici e amati dell'universo Marvel: Wolverine.