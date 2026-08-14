Neo Berlin 2087 ha ora un periodo di uscita, annunciato con un nuovo trailer in stile Blade Runner

L'uscita è ovviamente ancora alquanto vaga, ma se non altro c'è un non di riferimento che pone un orizzonte concreto per questo progetto, di cui si è parlato poco in questi anni.

Sviluppato da Elysium Game Studio e pubblicato da ByteRockers Games, il gioco in questione è un action RPG caratterizzato da un'ambientazione cyberpunk , dotato di una base tecnologica di notevole entità, come avevamo visto già nel trailer di presentazione alla Gamescom 2024 e poi nel gameplay trailer alla Gamescom 2025 .

Azione, gioco di ruolo e stealth

Neo Berlin 2087 ci trasporta in una versione futuristica della capitale tedesca, nell'anno riportato nel titolo: qui troviamo una società divisa in classi, in cui le origini di ognuno determinano anche il diverso accesso alla tecnologia e alle parti cibernetiche acquistabili.

Protagonista della storia è Nolan, un detective di alto rango del Dipartimento di Polizia di Neo Berlin, che viene incaricato della difficile missione di trovare e proteggere la figlia del capo della polizia.

Grazie alla tecnologia all'avanguardia e alle sue abilità uniche, Nolan intraprende un viaggio pericoloso per rintracciare Natalie il più rapidamente possibile e risolvere il mistero che si cela dietro l'improvviso omicidio di suo padre.

"Ogni passo che compie lo avvicina a una sinistra cospirazione che minaccia di travolgere lui e l'intera città. Quando Nolan si trova finalmente faccia a faccia con Natalie, una ragazza fieramente indipendente e piena di risorse, si rende conto che i loro destini sono intrecciati più profondamente di quanto il detective avesse inizialmente supposto".

Il gameplay di Neo Berlin 2087 mischia elementi tipicamente da action RPG con altri sparatutto e stealth action, con la possibilità di utilizzare l'inquadratura in prima o in terza persona.