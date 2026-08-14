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Neo Berlin 2087 ha ora un periodo di uscita, annunciato con un nuovo trailer in stile Blade Runner

Neo Berlin 2087 è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che riporta anche un primo periodo di uscita più definito per il gioco, sebbene ancora alquanto vago: vediamolo in azione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/08/2026
La locandina di Neo Berlin 2087
Neo Berlin 2087
Neo Berlin 2087
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Praticamente a un anno di distanza dall'ultima comparsa, Neo Berlin 2087 torna a mostrarsi con uno spettacolare trailer in stile Blade Runner, che annuncia anche il periodo di uscita per questo interessante progetto: il gioco dovrebbe uscire nel corso del 2028 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Sviluppato da Elysium Game Studio e pubblicato da ByteRockers Games, il gioco in questione è un action RPG caratterizzato da un'ambientazione cyberpunk, dotato di una base tecnologica di notevole entità, come avevamo visto già nel trailer di presentazione alla Gamescom 2024 e poi nel gameplay trailer alla Gamescom 2025.

L'uscita è ovviamente ancora alquanto vaga, ma se non altro c'è un non di riferimento che pone un orizzonte concreto per questo progetto, di cui si è parlato poco in questi anni.

Azione, gioco di ruolo e stealth

Neo Berlin 2087 ci trasporta in una versione futuristica della capitale tedesca, nell'anno riportato nel titolo: qui troviamo una società divisa in classi, in cui le origini di ognuno determinano anche il diverso accesso alla tecnologia e alle parti cibernetiche acquistabili.

Protagonista della storia è Nolan, un detective di alto rango del Dipartimento di Polizia di Neo Berlin, che viene incaricato della difficile missione di trovare e proteggere la figlia del capo della polizia.

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Grazie alla tecnologia all'avanguardia e alle sue abilità uniche, Nolan intraprende un viaggio pericoloso per rintracciare Natalie il più rapidamente possibile e risolvere il mistero che si cela dietro l'improvviso omicidio di suo padre.

"Ogni passo che compie lo avvicina a una sinistra cospirazione che minaccia di travolgere lui e l'intera città. Quando Nolan si trova finalmente faccia a faccia con Natalie, una ragazza fieramente indipendente e piena di risorse, si rende conto che i loro destini sono intrecciati più profondamente di quanto il detective avesse inizialmente supposto".

Il gameplay di Neo Berlin 2087 mischia elementi tipicamente da action RPG con altri sparatutto e stealth action, con la possibilità di utilizzare l'inquadratura in prima o in terza persona.

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