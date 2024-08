Neo Berlin 2087 si presenta con un trailer davvero impressionante per la Gamescom

Quel che è certo è che le sequenze di intermezzo di Neo Berlin 2087 sono così ben fatte da non sembrare vere ; o meglio, da non sembrare realizzate da sviluppatori umani, bensì da qualche strumento di intelligenza artificiale. Sarà davvero così?

Noto fino a qualche tempo fa con il titolo di Shadow of Conspiracy: Section 2 , il gioco porterà su PC, PS5 e Xbox Series X|S un impianto per certi versi simile a quello di Cyberpunk 2077, pur con le inevitabili differenze legate al budget e all'ambizione dei due progetti.

Il team indipendente tedesco Elysium Game Studio ha presentato un trailer del gameplay di Neo Berlin 2087 per la Gamescom 2024 , ed è davvero qualcosa di impressionante. Non nella sua interezza, certo, ma ci sono sequenze che lasciano di stucco dal punto di vista tecnico.

Una storia d'amore tormentata?

Qualche tempo fa abbiamo dedicato uno speciale alla Berlino cyberpunk di Shadow of Conspiracy: Section 2, ma allora il progetto non aveva l'aspetto che si vede nel trailer qui sotto, in cui si alternano cutscene di grandissimo impatto e sequenze action che riportano un po' l'esperienza con i piedi per terra.

La storia di Neo Berlin 2087 vede il brillante detective Nolan incaricato di trovare e proteggere la figlia del capo della polizia, Natalie, che sembrerebbe l'unica in grado di svelare il mistero attorno alla morte del padre.

Fra le strade della Berlino del futuro il protagonista incontra però parecchi ostacoli che mettono in evidenza una qualche cospirazione in atto per evitare che la verità venga a galla, e così si ritrova a combattere agenti misteriosi mandati a fermarli.