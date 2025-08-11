Le specifiche di PS6 al vaglio di Digital Foundry: sono attendibili?

La redazione di Digital Foundry ha discusso in merito alle specifiche di PS6 emerse nei giorni scorsi, valutando l'attendibilità delle informazioni e ragionando su quello che probabilmente sarà l'effettivo hardware della nuova console Sony.

La chiacchierata APU Orion dovrebbe montare otto core Zen 6, e secondo Oliver Mackenzie si tratta di una soluzione logica rispetto ai processori e alle architetture utilizzate finora dalle console PlayStation. L'obiettivo più ambizioso darà quello di miscelare potenza ed efficienza, mantenendo i consumi al di sotto dei 200 Watt, e in teoria i progettisti dovrebbero farcela.

Diverso è il discorso relativo alla GPU, che stando ai rumor dovrebbe essere una RDNA 5 con 40-48 compute unit e un clock da oltre 3 GHZ, che promette prestazioni raster fino a tre volte quelle di PS5 e miglioramenti pari a cinque-dieci volte nel ray tracing, ma per Alex Battaglia è improbabile che assisteremo a un balzo così netto.

Probabilmente non ci sarà dunque una differenza prestazionale così netta e si punterà più che altro su ray tracing e machine learning, cosa peraltro suggerita anche dal systema architect Mark Cerny in alcune recenti interviste sul futuro di PlayStation.