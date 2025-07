PS6 punterà forte sul machine learning, Sony e AMD parlano di Project Amethyst

PS6 punterà forte sul machine learning e in quest'ottica la collaborazione fra Sony e AMD sulla tecnologia di Project Amethyst sarà fondamentale, come ha spiegato il senior vicepresident e general manager della divisione computing & graphics di AMD, Jack Huynh, a margine di un incontro con Mark Cerny.

Un obiettivo comune

Come sappiamo, AMD FSR 4 è stato sviluppato in collaborazione con Sony PlayStation ma è solo una delle possibili applicazioni di questa tecnologia, che secondo Jack Huynh supererà gli attuali limiti per quanto concerne la qualità grafica.

"Non si tratta solo di teoria: è una realtà co-progettata. Dai progressi hardware ai miglioramenti software, abbiamo realizzato soluzioni più intelligenti ed efficienti come la Super Resolution in FSR 4, e stiamo ora aprendo la strada a Frame Generation e Ray Regeneration basati su machine learning in FSR Redstone."

"E questo è solo l'inizio. Il potenziale è enorme e siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto finora. Il futuro del gaming è luminoso e siamo solo all'inizio. Grato per questa collaborazione, per l'amicizia e per ciò che ci aspetta."