Full Metal Schoolgirl è un gioco pieno di scolarette anime armate fino ai denti

D3 Publisher e lo sviluppatore Yuke's hanno annunciato lo sparatutto in terza persona a base di scolarette anime Full Metal Schoolgirl per PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC (Steam, Epic Games Store).

Uscirà il 23 ottobre in tutto il mondo. Chi vuole, può già prenotarlo in versione digitale per PlayStation 5, sia in edizione standard che Deluxe. Gli utenti che preordineranno l'edizione standard da 49,99 euro riceveranno l'accessorio "Furball" in 3 varianti di colore, mentre chi preordinerà l'edizione Deluxe da 64,99 euro riceverà anche l'accessorio "Now I'm Pissed Cat" in 3 varianti di colore e avrà l'accesso anticipato di 24 ore

In Giappone, l'edizione standard sarà disponibile sia in formato fisico che digitale per PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. La versione per Nintendo Switch 2 sarà distribuita su di una scheda con la chiave del gioco.