Il trailer della Stagione 2 di One Piece di Netflix presenta Nico Robin e Vivi, confermata la terza stagione

Il video è breve, ma intenso e ricco di dettagli interessanti. Nelle veloci sequenze fanno il loro debutto personaggi come Nico Robin / Miss All Sunday (Lera Abova) e Vivi / Miss Wednesday (Charita Chandran) , il viceammiraglio della Marina Smoker (Callum Kerr) , il gigante Brogy (Brendan Murray) e nei secondi finali anche la balena Lovoon. Sappiamo anche che nei prossimi episodi faremo la conoscenza della renna antroporfa Chopper (Mikaela Hoover) , protagonista di un teaser dedicato mostrato a inizio giugno.

Poche ore fa, Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della Stagione 2 di One Piece , attesa nel corso del 2026. Il video presenta nuovi personaggi e alcuni degli scenari iconici dell'opera di Eiichiro Oda, confermando inoltre, con largo anticipo, l'arrivo di una terza stagione .

Le riprese della terza stagione inizieranno tra pochi mesi

Assieme al trailer è arrivata anche una breve sinossi della Stagione 2, sottotitolata "Verso la Rotta Maggiore", in cui scopriamo che Luffy e compagni dovranno affrontare i "nemici più feroci e le missioni più pericolose finora".

"Luffy e la ciurma di Cappello di Paglia salpano verso la straordinaria Rotta Maggiore - un leggendario tratto di mare dove il pericolo e la meraviglia si nascondono dietro ogni angolo. Durante il viaggio in questo regno imprevedibile alla ricerca del più grande tesoro del mondo, incontreranno isole bizzarre e una serie di nuovi nemici formidabili."

Per quanto riguarda la terza stagione, per il momento Netflix ha svelato che le riprese inizieranno questo autunno a Città del Capo, in Sud Africa, con Ian Stokes (sceneggiatore di Teen Wolf e Luke Cage) che si unirà alla produzione come co-showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo.