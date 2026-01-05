PS5 Pro è in offerta: sfrutta questo coupon sconto e risparmia sull'acquisto della console Sony più potente

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto di una PS5 Pro che viene messa in offerta con l'adozione di un coupon sconto dal valore di 60€ per un costo totale e finale d'acquisto di 759,99€ . Puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sulla console

PS5 Pro integra un sistema di Ray Tracing avanzato, capace di gestire illuminazione, riflessi e ombre in modo più realistico. L'unità SSD ad altissima velocità da 2 TB e il sistema I/O integrato riducono drasticamente i tempi di caricamento, garantendo un accesso rapido ai contenuti e una maggiore fluidità durante il gameplay. La console supporta inoltre output fino a 120 Hz, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e persino il supporto ai giochi in 8K.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla retrocompatibilità. La PS5 Pro migliora le prestazioni dei giochi PS5 e ottimizza la qualità dell'immagine dei titoli PS4, grazie al potenziamento software dedicato. Completano l'esperienza la tecnologia audio 3D Tempest, il supporto HDR, il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense.