PS5 Pro è in offerta: sfrutta questo coupon sconto e risparmia sull'acquisto della console Sony più potente

PS5 Pro rappresenta l'evoluzione più avanzata dell'ecosistema PlayStation, progettata per offrire prestazioni superiori, qualità visiva migliorata e un'esperienza di gioco ancora più immersiva. Al centro della console troviamo la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una tecnologia di upscaling avanzata che ottimizza la resa grafica.
Ulteriori dettagli sulla console
PS5 Pro integra un sistema di Ray Tracing avanzato, capace di gestire illuminazione, riflessi e ombre in modo più realistico. L'unità SSD ad altissima velocità da 2 TB e il sistema I/O integrato riducono drasticamente i tempi di caricamento, garantendo un accesso rapido ai contenuti e una maggiore fluidità durante il gameplay. La console supporta inoltre output fino a 120 Hz, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e persino il supporto ai giochi in 8K.
Grande attenzione è stata dedicata anche alla retrocompatibilità. La PS5 Pro migliora le prestazioni dei giochi PS5 e ottimizza la qualità dell'immagine dei titoli PS4, grazie al potenziamento software dedicato. Completano l'esperienza la tecnologia audio 3D Tempest, il supporto HDR, il feedback aptico e i grilletti adattivi del DualSense.