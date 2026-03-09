Sei un amante dei picchiaduro? Guilty Gear Strive per Nintendo Switch è in sconto su Amazon al minimo storico

Se ami i picchiaduro, Guilty Gear Strive per Nintendo Switch è su Amazon a 30,36 € invece di 59,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco per gli amanti del genere

Questo gioco include combattimenti 1v1 contro 28 personaggi unici e carismatici. L'esperienza online è bilanciata per garantire partite fluide, mentre la modalità storia è in stile film anime. A contribuire positivamente è la colonna sonora composta da Daisuke Ishiwatari, per vivere battaglie ancora più immersive. Si tratta di uno dei mgiliori netcode in circolazione, con un sistema rivoluzionato per essere più accessibile, ma comunque molto ricco. Graficamente è eccezionale e complessivamente il gameplay è molto dinamico e coinvolgente.

Tuttavia, i contenuti in single-player sono davvero pochi, mentre la storia è semplicemente un lungo anime 3D che potrebbe infastidire i più esigenti. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito. Nel complesso, si tratta di un titolo consigliabile a chi è maggiormente interessato al competitivo online.