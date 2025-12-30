Guilty Gear Strive in versione Nintendo Switch sarà supportato oltre la 2.0? Il team risponde

Arc System Works ha parlato ai giocatori di tutto il mondo che desiderano sapere cosa aspettarsi dal futuro di Guilty Gear Strive in versione Nintendo Switch , che ha richiesto un maggiore sforzo tecnologico per funzionare adeguatamente rispetto ad altre versioni.

Cosa ha detto il team di Guilty Gear Strive

Il messaggio degli sviluppatori recita come segue: "Per quanto riguarda il futuro di Guilty Gear Strive Nintendo Switch Edition. Lo sviluppo e la gestione del gioco su Nintendo Switch hanno richiesto un grande impegno e molta ingegnosità per lavorare entro i limiti dell'hardware."

"Sulla base di questa esperienza, stiamo attualmente valutando quale forma potrebbero assumere i futuri aggiornamenti oltre la Versione 2.0 per la Nintendo Switch Edition. Si prega di notare che la fattibilità dipenderà non solo dalle sfide tecniche, ma anche dalla nostra capacità produttiva in quanto team di sviluppo, oltre che dal feedback e dal supporto dei nostri giocatori. Tutti questi fattori saranno presi in considerazione nel processo decisionale."

In altre parole, il team dovrà capire se il gioco farà guadagnare abbastanza su Nintendo Switch e la compagnai se avrà le risorse per lavorare anche a tale edizione di Guilty Gear Strive. Dovremo attendere e capire come andranno le cose.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Guilty Gear -Strive-.