Gli autori di Guilty Gear Strive confermano il furto di dati

In una breve dichiarazione, l'azienda ha affermato che i suoi sistemi sono stati violati da terzi e che alcuni dati sono trapelati, ma non ritiene che la fuga di dati includa "informazioni personali o informazioni sugli account dei giocatori".

Le dichiarazioni di Arc System Works

"Siamo spiacenti di annunciare che abbiamo scoperto che i nostri sistemi sono stati violati da terzi e che i dati in nostro possesso sono stati divulgati", si legge nel comunicato.

"In data 12 maggio, non abbiamo alcuna conferma che la fuga includa dati personali degli utenti o informazioni sui conti dei giocatori trapelate a causa dell'accesso non autorizzato. Stiamo lavorando diligentemente per determinare la causa dell'accesso non autorizzato e l'entità dell'impatto con l'aiuto di esperti esterni e vi informeremo se verranno scoperti nuovi fatti a seguito dell'indagine".

"Ci scusiamo sinceramente con tutti per i disagi e le preoccupazioni che questo può causare. Siamo veramente dispiaciuti".

La dichiarazione si conclude con l'invito a non cercare di accedere ai dati rubati che potrebbero essere condivisi in rete, "poiché esiste la possibilità di causare infezioni da malware".

Non è ancora chiaro a quali informazioni siano riusciti ad accedere. Arc System Works non ha detto se si trattava di dati dei dipendenti o di informazioni relative a progetti di gioco inediti o non annunciati.

Segnaliamo infine che forse Arc System Works sta lavorando a un gioco per Nintendo Switch 2.