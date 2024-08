Gulty Gear Strive arriverà su Nintendo Switch, lo conferma un leak dal PAX West

Come possiamo vedere nell'immagine qui sotto condivisa da Wario64 su X, la pubblicità invita a "preordinare ora", segno che all'annuncio ufficiale, che possiamo dare praticamente per scontato, seguirà l'immediata apertura dei preordini sull'eShop di Nintendo Switch.

L'annuncio ufficiale è probabilmente alle porte

Il PAX West aprirà i battenti domani, venerdì 30 agosto e si concluderà lunedì 2 settembre, dunque è probabile che l'annuncio ufficiale della versione Nintendo Switch di Guilty Gear Strive sia in programma all'interno di questa finestra temporale.

Il picchiaduro è stato pubblicato originariamente a giugno del 2021 su PC, PS4 e PS5 ricevendo un'ottima accoglienza da parte di pubblico e critica (a proposito, ecco la nostra recensione). Successivamente il gioco è approdato su Xbox Series X|S e Xbox One a marzo dello scorso anno. Mancava giusto una conversione per Nintendo Switch all'appello e pare che non dovremo attenderla ancora a lungo.

Giusto pochi giorni fa c'è stato il doppio appuntamento Indie World + Nintendo Partner Direct, dove sono arrivati numerosissimi annunci da parte di terze parti, in particolare da software house giapponesi. Forse Arc System Works ha preferito slegarsi da questo evento per assicurarsi che Guilty Gear Strive non venisse oscurato da tutti gli altri giochi per Nintendo Switch presentati per l'occasione. In tal senso è un vero peccato che l'annuncio ufficiale sia stato anticipato da un banale cartellone pubblicitario.