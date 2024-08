Dino Crisis tornerà? Ecco cosa ne pensa l'autore Shinji Mikami, che cita il successo di Monster Hunter

Il designer ha infatti riferito di essere "molto sorpreso di sentire" che molti fan pensano ancora a Dino Crisis e vorrebbero vedere la serie tornare sulle scene in qualche modo, sebbene ovviamente la questione non riguardi più direttamente Mikami, da tempo uscito da Capcom.

Mikami ha espresso le sue idee su un possibile ritorno di Dino Crisis nel corso di un'intervista pubblicata da Eurogamer.net, attraverso una breve menzione su un argomento che, a quanto pare, ha stupito lo stesso autore, visto che non sembrava essere consapevole del seguito che la serie ha ancora presso il pubblico.

Capcom ha dimostrato di riuscire a gestire in maniera molto positiva le sue proprietà intellettuali storiche, ma tra queste ce n'è una che è rimasta sempre ai margini, per quanto riguarda le rielaborazioni moderne: si tratta di Dino Crisis , ma su un suo possibile ritorno anche l' autore Shinji Mikami sembra essere dubbioso, considerando anche il successo di Monster Hunter.

Monster Hunter potrebbe aver riempito quello spazio

In pratica, secondo l'autore dell'originale non ci sarebbe più molto spazio per un possibile nuovo Dino Crisis sul mercato, considerando che ci sono già altri titoli che possono riempire quello spazio.

Regina, la protagonista di Dino Crisis, in una delle varie ricostruzioni moderne

In particolare, viene menzionata la serie Monster Hunter.

"L'aspetto fantastico dei dinosauri e delle cose che si possono fare con i dinosauri è stato in un certo senso centrato da Monster Hunter negli ultimi anni", ha spiegato Mikami, illustrando il suo punto di vista. "Quindi, anche se dovessi decidere di fare un remake o una nuova versione di Dino Crisis, non credo che al momento ci sia molto spazio per questo tipo di gioco, visto che Monster Hunter è diventato un gioco così importante".

Tuttavia, il game director ha riferito di considerare sorprendente il fatto che Dino Crisis abbia ancora questo seguito a venticinque anni dall'uscita dell'originale. Il gioco è peraltro risultato il ritorno più desiderato dai fan in un recente sondaggio di Capcom.