Capcom ha registrato il marchio Dino Crisis in Giappone

Capcom ha di nuovo registrato il marchio Dino Crisis in Giappone , facendo pensare che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte riguardo alla serie. Naturalmente la fantasia è subito volata verso un remake del primo capitolo, o un reboot della serie o, ancora, un nuovo episodio vero e proprio. Impossibile dirlo in questa fase, quindi non resta che attendere le mosse future dell'editore giapponese.

Un altro ritorno?

Il marchio è stato registrato il 4 marzo 2025, con la pubblicazione avvenuta il 12 marzo. Come immaginabile, riguarda: "Fornitura di giochi online e fornitura di informazioni relative a questi, fornitura online di giochi per telefoni cellulari / smartphone / terminali di comunicazione portatili e fornitura di informazioni relative a questi, fornitura online di giochi per computer / console per videogiochi domestiche / console per videogiochi portatili con schermo LCD / console per videogiochi arcade e fornitura di informazioni relative a questi, fornitura di intrattenimento e fornitura di informazioni relative a questo."

Quante possibilità ci sono che la serie Dino Crisis ritorni in qualche forma? Più di quante si pensi, in realtà. Recentemente Capcom ha dimostrato la volontà di recuperare le sue vecchie proprietà intellettuali annunciando un nuovo Onimusha e rimasterizzando il secondo capitolo, dopo aver rimasterizzato il primo. Negli anni scorsi ha più volte parlato di voler provare a rivitalizzare le sue proprietà intellettuali dormienti, delle quali quella Dino Crisis è una delle più invocate dai giocatori. Inoltre, recentemente i primi due capitoli sono stati pubblicati su GOG.

Insomma, non si può dare niente per certo, ma sarebbe sbagliato dire che non ci sono possibilità che si torni a combattere contro dei grossi dinosauri, visto il quadro della situazione.