Dino Crisis 1 e 2 sono tornati, disponibili ora per PC su GOG in versione migliorata

L'iniziativa di GOG si conferma davvero positiva per i giocatori e riporta in scena due titoli che sono rimasti nel cuore di molti appassionati: sebbene Capcom continui a trascurare la serie in questione, se non altro gli originali Dino Crisis 1 e Dino Crisis 2 possono ora essere nuovamente acquistati e giocati in versioni PC migliorate attraverso lo store in questione.

GOG prosegue con il suo programma di preservazione dei titoli del passato lanciando Dino Crisis e Dino Crisis 2 nel proprio catalogo, in versione migliorata per PC, disponibili da oggi come nuovi titoli del GOG Preservation Program.

Due survival horror di culto

Sebbene la struttura e anche i toni siano piuttosto derivativi, rispetto al più famoso franchise horror di Capcom, Dino Crisis è comunque diventato un gioco di culto e gode ancora di notevole seguito, tanto che risulta essere la serie che i fan vorrebbero veder tornare più di ogni altra, all'interno del catalogo della casa di Osaka.

Per questo motivo, il rilancio dei primi due capitoli attraverso GOG può essere davvero un'ottima notizia per molti giocatori, oltretutto distribuiti in versione adattata per le risoluzioni moderne e con alcuni aggiornamenti applicati in vari ambiti, il tutto senza DRM.

In particolare, i giochi possono essere giocati in modalità Originale, Arrange e Operation Wipe Out, con rendering migliorato via DirectX, supporto per risoluzione 4K, V-sync, correzione di gamma e anti-aliasing, oltre a supporto per controller moderni e aggiustamenti a salvataggi e interfaccia.

Potete trovare Dino Crisis 1 a questo indirizzo e Dino Crisis 2 su questa pagina di GOG, oppure acquistarli entrambi attraverso lo speciale bundle contenente tutti e due i capitoli.