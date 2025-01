Il nuovo orologio Atari è un tuffo nella nostalgia: ecco come celebra 45 anni di Asteroids

La collezione comprende cinque modelli, ognuno con un cinturino di colore diverso: blu nebulosa, zucca plasma, rosso supernova, notte nova e citrino celeste. Gli elementi del quadrante presentano anch'essi varianti di colore, offrendo un'ampia gamma di scelte per gli appassionati.

Atari celebra il 45° anniversario di Asteroids con una nuova collezione di orologi dal design unico. Realizzati in collaborazione con il marchio Nubeo, questi orologi presentano elementi grafici ispirati al classico videogioco: la cosa particolare è che qui gli asteroidi e gli UFO indicano rispettivamente ore e minuti.

Quanto costano gli orologi di Asteroids

Il prezzo degli orologi varia a seconda del rivenditore. Sul sito web di Nubeo, il prezzo iniziale è di 1.614,95€, ma è attualmente scontato a 488,95€. Sul sito web di Atari, invece, il prezzo è più onesto: 499 dollari, senza quelli che hanno tutta l'aria di essere finti sconti. Alcuni modelli però risultano già esauriti, visto che ogni stile è in edizione limitata a 125 pezzi.

L'orologio Asteroids non è solo un omaggio al passato, ma anche un accessorio funzionale. Il movimento automatico giapponese alimenta tre dischi rotanti: il più piccolo, con l'astronave triangolare, funge da lancetta dei secondi, mentre due dischi più grandi, con asteroidi e UFO, indicano rispettivamente ore e minuti.

Gli elementi grafici sul quadrante sono stampati con pigmenti luminescenti "Swiss Super-LumiNova", garantendo la visibilità anche al buio. L'orologio è protetto da una lente in zaffiro resistente e una cassa in acciaio inossidabile, con una resistenza all'acqua di 21 ATM, ideale per le immersioni ricreative.

La confezione dell'orologio richiama il design dell'Atari Video Computer System (VCS) del 1977, aggiungendo un ulteriore tocco nostalgico. E a proposito di nostalgia, sono aperte le prevendite di SuperStation One, la retroconsole che esegue nativamente i giochi PS1 e non solo.

Voi che cosa ne pensate di questi orologi? Li indossereste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.